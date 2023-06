Tre notizie importanti riportano l’Avis in copertina.

La prima riguarda la ripartenza delle donazioni all’Unità di raccolta presso l’ospedale di San Severino, dove il servizio si era interrotto da tempo a causa della mancanza di personale sanitario specializzato. Mercoledì scorso ci sono state le prime sedute da parte di alcuni volontare della sezione settempedana e ora si andrà avanti a pieno regime ogni mercoledì con almeno una quindicina di donazioni al giorno. Riprende così un fondamentale servizio a disposizione di tutti i soci Avis del territorio.

La seconda notizia riguarda la premiazione dei vincitori dell’annuale concorso di disegni riservato agli alunni della Scuola Primaria e giunto alla 26esima edizione. Il tema di quest’anno era “Prenditi cura del prossimo con Avis”. Tanti i lavori pervenuti alla commissione giudicatrice dell’associazione – 275 per l’esattezza – e, alla fine, sono stati premiati per le classi quinte Elisa Noè, Elena Paciaroni, Mario Gazzellini, Nikol Vissani, Caterina Soverchia; per le classi quarte Diba Mame Khadim, Asani Felek, Alessandro Caciorgna, Bianca Gregorietti, Alessio Rapaccioni; e per le classi terze Vanessa Migneco, Alice Rosoni, Chiara Piantoni, Ilaria Mariani, Matteo Vallesi. I disegni di questi bambini finiranno sul calendario 2024 che l’Avis stamperà nei prossimi mesi grazie al contributo dell’azienda Novavetro e distribuirà a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”.

Alla premiazione, svoltasi presso la sede Avis al cinema Italia, sono intervenuti – fra gli altri – il sindaco Rosa Piermattei, il presidente della sezione Anelido Appignanesi e alcuni membri del Direttivo, la vicaria del Comprensivo “Tacchi Venturi”, Martina Prosperi, la coordinatrice del progetto per la scuola, Paola Cataldi, e le insegnanti degli alunni premiati.

La terza notizia, infine, riguarda le celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione della sezione di San Severino. La festa ufficiale è fissata per domenica 2 luglio, con ritrovo nella storica sede di viale Matteotti, a partire dalle ore 15.30. Seguirà la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti e del donatore di sangue; quindi, la messa nella chiesa di San Domenico officiata da sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli. Infine, alle 17.30, nel chiostro di San Domenico, saluto della autorità e consegna delle benemerenze ai donatori. Seguirà una cena dei soci al ristorante Villa Berta.

Come viene ricordato nel sito del sodalizio la sezione comunale settempedana dell’Avis è stata costituita il 26 luglio 1953 per iniziativa di un gruppo di cittadini che, uniti da un comune ideale di solidarietà, si sono fatti promotori di una nobile iniziativa sociale con l’intento di aiutare coloro la cui vita poteva essere salvata dal dono del sangue.

Tra i soci fondatori figurano Manlio Bianchedi, Francesco Castellani, Costantino Paniconi, Ivo Frattini, Alberto Giglioni, Giuseppe Sgolacchia, Camillo Ranciaro, Michele Rocchi, Gino Aldo Giacanella e Alberto Rossi.

Il primo consiglio direttivo venne invece formato da Manlio Bianchedi presidente, Mario Alberto Rossi vice presidente, Michele Rocchi segretario, Francesco Castellani consigliere, don Goffredo Giglioni consigliere e Giuseppe Sgolacchia consigliere.