Ritorna la rassegna cinematografica estiva in Piazza del Popolo “Una Piazza da Cinema”, organizzata dal Cinema San Paolo e promossa dall’Amministrazione comunale: nel mese di luglio, quattro film verranno proiettati nel cuore della città di San Severino Marche. Gli spettacoli avranno luogo giovedì 7, mercoledì 13, mercoledì 20 e mercoledì 27 luglio, alle ore 21.30 (ingresso gratuito).

I film in cartellone sono: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, di Riccardo Milani (giovedì 7 luglio); Il lupo e il leone, di Gilles de Maistre (mercoledì 13 luglio); E noi come stronzi rimanemmo a guardare, di Pif (mercoledì 20 luglio) e Lasciarsi un giorno a Roma, dell’attore e regista Edoardo Leo (mercoledì 27 luglio).

Quattro film capaci di spaziare tra più contenuti: amore, amicizia, divertimento e satira, piccoli e grandi drammi. Si va dal comico e dinamico conflitto tra radical chic e gente di periferia presente in Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, per passare poi ad un racconto di crescita e amicizia capace di scavalcare ogni tipo di differenza (Il lupo e il leone). Si ride e si riflette con la commedia sul lavoro precario di E noi come stronzi rimanemmo a guardare, e con il film Lasciarsi un giorno a Roma la rassegna si conclude con le difficoltà presenti al termine di una storia d’amore. Una piccola e piacevole rassegna, dove sono racchiusi tanti temi: un buon insieme di lungometraggi eterogenei adatti a tutti e da non perdere.

Silvio Gobbi