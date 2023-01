Quando l’amore per lo sport si manifesta in forma poliedrica. Camilla Magnapane, 12enne settempedana da anni alle prese con le competizioni in vasca, da qualche tempo si è dedicata con successo anche ad un’altra disciplina di fatica, ma sulle due ruote, giungendo a risultati di prestigio che hanno suggerito allo staff dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano di farle tentare la via del tricolore. La ciclista giallorossa, allenata dai trainers Stefano Aquili e Luca Magnapane, che la seguono due volte alla settimana, forte della terza piazza assoluta conseguita nell’Adriatico Cross Tour, in cui si è messa in evidenza vincendo le tappe di San Severino e Petritoli, si è quindi meritata la chance tricolore a Castello Roganzuolo di San Fior, in provincia di Treviso.

La concorrenza in terra trevigiana, in cui si sono radunati ben 500 atleti nelle varie categorie con 100 camper al seguito, è stata decisamente notevole, cosicché il 18° posto finale della studentessa settempedana di seconda media, nella competizione delle Esordienti al primo anno vinta da Beatrice Maifrè del Melavì Tirano Bike, è da accogliere con soddisfazione.

La gara nazionale per Camilla, orgoglio della famiglia, è stata una proficua esperienza che non potrà che farla migliorare.

Lu.Mus.