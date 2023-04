Dopo due battute d’arresto consecutive ad opera di Fermo e Macerata, la Rhütten San Severino torna al successo alla quarta ed ultima partita della fase ad orologio con un sonante 88-50 a spese del Grottammare Basket e nella prima sfida play off se la vedrà con il Montecchio Sport che ha concluso al quinto posto la prima doppia fase della stagione nel girone B.

«Tutto facile contro il Grottammare – commenta il diesse dei biancorossi, Guido Grillo – che si è presentato con molti giovani nel roster. Siamo andati a condurre fin dal primo quarto (29-12, ndr) e non ci siamo fatti più riprendere. Da notare i primi canestri in serie D dei baby Cantani e Pettinari (per quest’ultimo bomba allo scadere che fa il paio con quella iniziale siglata da Della Rocca, ndr), salutati da un grande applauso del pubblico del palas. In un incontro che non valeva molto per la classifica abbiamo provato qualche novità in chiave difensiva che può risultare utile nel prosieguo della stagione. Per i play-off contiamo di recuperare gli infortunati Strappaveccia e Severini».

Il primo match del primo turno dei play off vedrà la Rhütten beneficiare del fattore campo per la miglior classifica fin qui ottenuta rispetto al Montecchio. Si parte dopo la pausa pasquale sabato 15 aprile, alle 18, al palas Ciarapica. Dopodiché il turno infrasettimanale a Montecchio e l’eventuale “bella” di nuovo a San Severino. «Il nostro obiettivo è superare il primo turno – conclude Grillo – poiché lo scorso anno fummo subito eliminati».

RHÜTTEN SAN SEVERINO – GROTTAMMARE BASKETBALL 88-50

RHÜTTEN: Magnatti 5, Grillo 4, Cruciani 13, Potenza 16, Uncini 5, Della Rocca 8 (1 tiro da 3 punti), Massaccesi 4, Pettinari 3 (1t. da 3p.), Buccolini 5, Ortenzi 10, Fucili 13, Cantani 2. All. Sparapassi.

GROTTAMMARE: Bortnikovs 8, Del Zompo 1, Marino 4, Veronesi 8, Verdecchia 3 (1t. da 3p.), Castorino 16 (3t. da 3p.), Di Monte 6 (2t. da 3p.), Maiorana Liga 3, Feliziani, Scartozzi 1. All. Roncarolo.

NOTE: parziali 29-12, 18-20, 28-12, 13-6; progressivi 29-12, 47-32, 75-44, 88-50.

Arbitri: Nisi e Avaltroni

Luca Muscolini