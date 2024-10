Basket, buona la prima della Climacalor: 72-58 allo Sporting Porto Sant’Elpidio

Esordio con il sorriso per il basket settempedano di Divisione regionale 1 targato da quest’anno Climacalor. Lo Sporting Porto Sant’Elpidio si inchina per 72-58 al quintetto di coach Campetella in cui hanno giganteggiato il cecchino Alessio Sorci e il ritornato Samuele Vissani, il cui vigore atletico e la tecnica sopraffina saranno un’arma in più a disposizione dei settempedani per tutta la stagione. I rivieraschi sono rimasti a stretto contatto di gomito fino a metà gara (35-30 all’intervallo lungo), dopodiché i biancorossi hanno preso il largo. Nel parziale finale le conclusioni di Sorci da oltre l’arco ed alcune giocate di Vissani hanno consentito ai padroni di casa di chiudere saldamente al comando. «Abbiamo avuto un buon approccio al match – commenta il neo capitano Giorgio Severini – chiudendo con una vittoria ampiamente meritata. La nostra intensità nel confronto è stata positiva, anche se abbiamo alcuni fondamentali su cui lavorare per migliorare. Ma siamo appena all’inizio del torneo…». Simpatica appendice alla gara il… terzo tempo con pizza offerta dalla mamma di Alessandro Dolce, che gestisce la pizzeria di piazza del Popolo anche se dall’epoca del sisma del 2016 l’intera famiglia di Ago’s si trasferì in riviera, a suggellare il clima di amicizia fra i contendenti ed un legame con l’entroterra che rimane saldo.

CLIMACALOR SAN SEVERINO-SPORTING P.S.ELPIDIO 72-58

CLIMACALOR: Severini 6, Strappaveccia 4, Vissani 17 (3 tiri da 3 punti), Sorci 22 (5 t. da 3p.), Cantani, Ortenzi 5, Potenza 11, Della Rocca 2, Uncini 4, Corvatta 1, Tiranti, Pettinari. All. Campetella.

SPORTING P.S.ELPIDIO: Galassi, Pallotti 11 (1 tiro da 3 punti), Plescia, Monachesi 3, Palmucci, Malvestiti 7, Marconi 6 (2 t. da 3p.), Dolce 2, Mori 8 (1 t. da 3p.), Corvaro 8 (2 t. da 3p.), Ribichini 13 (1 t. da 3p.), Zannoni. All. Del Buono.

Arbitri: Veroli e Di Donato

Note: parziali 18-14, 35-30, 52-42; uscito per 5 falli Monachesi.

Luca Muscolini