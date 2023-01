Riscatto immediato dopo il ko di sette giorni prima per la Settempeda che sbanca il Comunale di Caldarola con un eloquente 4-2 e consolida la propria posizione nella griglia play off. I biancorossi tornano a giocare in trasferta e ritrovano vittoria, tre punti, prestazione e tutte le sicurezze di squadra dando l’ennesima conferma di come in questa stagione fuori casa siano implacabili, autoritari e praticamente infallibili (sei successi e un pari). Per un’ora buona si è vista un’ottima Settempeda che ha condotto la gara con personalità e sicurezza tattica e tecnica mettendo in difficoltà un Caldarola un po’ troppo remissivo e senza armi per fronteggiare un rivale di alto valore. Sul doppio vantaggio, poi, i biancorossi hanno rallentato un po’ dando modo ai locali di tornare in partita con volontà e grazie alla verve dei nuovi entrati e il Caldarola ha trovato modo di accorciare le distanze, cosa avvenuta due volte visto che anche nel finale, sul 3-1 ospite, c’è stato il 2-3 che ha messo un po’ di pepe nell’ultima parte del confronto. Brava la Settempeda ha replicare in ogni circostanza e bravo Capenti, oggi profeta in patria (vive a Caldarola), a chiudere i giochi nel recupero dando alla sua squadra una vittoria meritata. Oltre a Capenti, meritano un elogio particolare Tabarretti (assist per il raddoppio), Quadrini e Borioni (andato a segno alla prima da titolare dopo il ritorno a San Severino), ma bisogna ammettere come tutta la squadra di Ruggeri abbia fornito una prestazione molto convincente e positiva. Prossimo impegno in casa contro l’Esanatoglia (sabato 4 febbraio, ore 15) prima dei due match contro le prime due della classifica (a Camerino e al Soverchia contro il Cascinare).

La cronaca

Prima trasferta del girone di ritorno per la Settempeda che va a far visita al Caldarola (all’andata fu 0-0). Locali che tornano a giocare dopo lo stop forzato (rinvio causa neve a Cingoli) con l’intento di muovere la classifica; ospiti che devono riscattare il passo falso del turno precedente e, confidando sulla serie positiva fuori casa, puntano alla vittoria. Dell’Erba sceglie il 4-3-3 per il suo Caldarola (capitan Di Gioia rientra e fa la prima punta con Cappelletti esterno d’attacco); mister Ruggeri conferma il modulo 4-2-3-1 (novità: Mariani terzino sinistro al posto di Kheder con Tabarretti confermato a destra e Borioni centravanti). Dopo una fase di studio la prima azione degna di nota è di marca ospite: sugli sviluppi di un angolo Mariani tocca in mischia con palla diretta in porta e rinviata da un difensore appostato sulla linea. Si continua a vedere equilibrio, anche se chi ci prova di più è la Settempeda che tiene palla e manovra anche con precisione e buona tecnica. E’ ancora Mariani a tentare un tiro al volo dal limite che finisce alto. Alla mezzora il match si sblocca. Punizione da destra di Quadrini che mette in area un pallone teso che viene toccato da Borioni che di testa prolunga la traiettoria con la sfera che giunge al liberissimo Dolciotti che, piedi a terra, gira di testa a fil di palo superando Giustozzi. La frazione va avanti sulla falsariga di quanto visto in avvio e all’intervallo si va dopo una girata da centro area di Di Gioia che sfiora il montante terminando sul fondo. La ripresa si apre con il raddoppio della Settempeda. Splendida l’azione iniziata da Mariani che parte dalla difesa servendo Ulissi che pesca centralmente Quadrini che allarga sulla destra per l’accorrente Tabarretti che controlla e poi crossa rasoterra davanti alla porta dove Borioni in anticipo sull’avversario diretto gira di tacco in fondo al sacco. Al minuto 11 il tris biancorosso sembra servito. Punizione da destra di Quadrini, Giustozzi calcola male il tempo dell’uscita e viene scavalcato dalla palla che viene deviata al volo da Mariani sotto la traversa. Biancorossi che festeggiano ma inutilmente perché l’arbitro Dattilo vede un fuorigioco e annulla. I locali battono subito la punizione andando in contropiede cogliendo i biancorossi di sorpresa. E’ Buresta ad andare al tiro con respinta di Caracci. La replica ospite è di Di Francesco che da centro area cerca di piazzare l’interno destro nell’angolino ma una deviazione manda il pallone ad accarezzare il palo e quindi in angolo. Poco dopo è Silla a concludere dal limite un’altra bella azione dei suoi con sinistro che esce di poco dopo un tocco di un difensore. Gara decisamente piacevole con continui ribaltamenti di fronte. Uno di questi porta il Caldarola a dimezzare lo svantaggio. Il neo entrato Fabbrizi parte in percussione centrale per poi toccare in area verso Pettinari(altro subentrato) che mentre si prepara a calciare viene preceduto da Buresta che in girata con il destro trova il varco giusto, grazie anche ad una deviazione di Forresi andato in scivolata, per scavalcare Caracci. Match riaperto e risultato in bilico.

Lo stesso Buresta ci riprova dal limite con Caracci che blocca in tuffo. I locali sembrano crederci e ci provano puntando su voglia e grinta. Una girata di testa di Aringoli finisce larga poi al 39’ la Settempeda sembra assestare il colpo del ko siglando il 3-1 (39’). Lleshi, entrato da poco, cattura palla e appoggia a Quadrini che di prima serve centralmente Capenti (in campo dall’undicesimo)che ferma la sfera e poi la manda con precisione e freddezza nell’angolino basso alla sinistra di Giustozzi. Finita qui? No, perché i padroni di casa hanno un nuovo sussulto che li porta al 2-3. Minuto 42: ancora Fabbrizi è bravo a costruire un’azione personale conclusa con un destro di “punta” che vede Caracci respingere corto così che Pettinari (classe 2006) ne approfitta per scaraventare in rete con il sinistro. Risultato ancora incerto e tutti attendono di vedere un recupero vibrante (sarà di 4’), ma è Capenti a mettere tutti d’accordo con l’ultimo gol del pomeriggio per la sua doppietta personale (48’). Rilancio lungo di Caracci che diventa un assist per l’attaccante che sfrutta l’indecisione di un difensore per lanciarsi verso la porta a campo aperto. Capenti si porta avanti con un tocco di testa la palla eludendo l’uscita fuori dai sedici metri di Giustozzi per poi mettere il destro nella porta sguarnita. E’ il 4-2 che decreta la fine delle ostilità e sancisce il bel successo della Settempeda.

Il tabellino

CALDAROLA-SETTEMPEDA 2-4

RETI: 30’ Dolciotti, 53’ Borioni, 70’ Buresta, 84’ Capenti, 87’ Pettinari, 93’ Capenti

CALDAROLA: Giustozzi, Lazzari(79’ Falconi), Staffolani Francesco, Aringoli, Iacopini, Cicconi(56’ Pistoletti), Ruggeri, Staffolani Edoardo(65’ Pettinari), Buresta, Di Gioia, Cappelletti(56’ Fabbrizi). A disp. Vita, Manfrini, Menghi, Moscati. All. Dell’Erba

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Tabarretti, Silla, Campilia, Forresi, Di Francesco, Quadrini, Borioni (56’ Capenti), Dolciotti (79’ Lleshi), Ulissi (79’ Kheder). A disp. Palazzetti, Eugeni, Codoni, Broglia, Rossi, Copani. All. Ruggeri

ARBITRO: Dattilo di Macerata

NOTE: ammoniti Aringoli, Staffolani Edoardo, Pettinari, Mariani. Angoli: 4-6. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino