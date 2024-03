Donazione di mille foulard per le pazienti di Oncologia ed Ematologia

Mille foulard (in fibra Bamboo) sono stati consegnati all’Ast di Macerata per le pazienti dei reparti di Oncologia degli ospedali di Macerata, Civitanova e San Severino e dell’Ematologia di Civitanova. La donazione arriva da Roberto Vissani, titolare della parrucchieria “Roberto Equipe” di San Severino, sostenuto nell’iniziativa da importanti aziende del territorio come la Novavetro di San Severino, la Rhutten di Caldarola, la “Callarelli attrezzature edili” di San Severino, il resort Villa Berta di San Severino e Francesca Pellegrino che, graphic e web designer, si è messa a disposizione per curare l’immagine del progetto. A tutti loro va il ringraziamento di Vissani, “perché – dice – hanno dimostrato grande sensibilità per un gesto di vicinanza nei confronti di pazienti oncologiche che, a causa della chemioterapia, vivono il trauma della perdita dei capelli”.

Roberto Vissani, ora impegnato professionalmente anche in questo settore (cura e vendita di parrucche), non è nuovo a iniziative di solidarietà e sostegno. Qualche tempo fa, assieme al collega Vito Barbini e al Rotary Club di Tolentino, diede vita a un progetto di parrucchieria all’interno della Casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino. L’idea era quella di creare una “stanza del benessere” a beneficio non solo degli anziani ospiti, ma anche per i loro familiari e amici che fossero andati in visita nella struttura.

Inoltre, dopo l’emergenza Covid, Roberto Vissani ha donato cento foulard all’Oncologia del “Bartolomeo Eustachio” di San Severino e nel 2023 ha concretizzato un’analoga azione in Umbria, consegnando ottanta foulard e turbanti al reparto oncologico dell’ospedale di Foligno. Un progetto, quest’ultimo, che sta proseguendo con ulteriori donazioni, e al quale si affianca ora l’intervento a sostegno delle pazienti dell’oncoematologia maceratese.