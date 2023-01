Gli studenti dell’Itts “Eustachio Divini” sono impegnati, per tutto l’anno scolastico, nel progetto “Eco-Schools”, il più grande programma di educazione ambientale al mondo che, partendo dalla scuola, viene esteso a tutta la comunità settempedana.

Grazie ad esso sono programmate diverse iniziative, in più step: dalle uscite sul territorio alla ricerche in aula, fino ai progetti da sviluppare per approfondire il tema sulla sostenibilità.

Promossa nell’ambito della iniziativa RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, la campagna green vede impegnati gli studenti in uscite settimanali, a turno, programmate per raccogliere i rifiuti nel cortile interno e nelle aree limitrofe alla scuola, sia nella sede di piazzale Luzio che nella sede di viale Mazzini.

“Tale attività – spiegano le insegnanti coordinatrici del progetto, la professoressa Virginia Brianzoni, presidente Eco Comitato, la professoressa Silvia Calcaterra, vice e segretaria del comitato, il dirigente scolastico Sandro Luciani e il consigliere comunale Luca Bonci, che fa parte del comitato Eco-Schools – è volta a educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente, rendendo gli studenti e le studentesse protagonisti attivi in un’ottica di cittadinanza globale”.

Il progetto “Eco-Schools” mette al centro i ragazzi insegnando loro che ogni azione può fare la differenza. Grazie ai suoi 30 anni di straordinari risultati il programma è tra i più studiati al mondo anche in importanti e prestigiose università. Ogni anno ad esso aderiscono 56 mila scuole di oltre 70 Paesi differenti e vi partecipano circa 20 milioni di studenti.

Il programma aiuta gli studenti a sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Grazie al progetto “Eco-Schools” i ragazzi coltivano una mentalità e uno stile di vita che valorizzano la sostenibilità, sviluppano capacità di analisi critica, di risoluzione dei problemi, di ricerca, di indagine e imparano le dinamiche del processo decisionale.