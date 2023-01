Nell’ambito del progetto “Imparo: immagini e parole”, promosso dall’associazione Help Sos salute e famiglia, arriva nelle scuole Itts “Divini” di San Severino e Ipsoea “Varnelli” di Cingoli lo scrittore Enrico Galiano.

Venerdì 20 gennaio incontra gli studenti per presentare il suo ultimo libro “Scuola di felicità per eterni ripetenti”, edito da Garzanti, che ha scalato le vette delle classifiche: un libro molto apprezzato dai ragazzi e dagli insegnanti. Infatti, Enrico Galiano è un personaggio molto conosciuto e amato dal pubblico giovane.

Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook; ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 Galiano è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it.

Il segreto di un buon insegnante per lui è questo: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».

Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore.

Dunque, un’altra interessante iniziativa dell’associazione Help che sta portando avanti con grande impegno, grazie a fondi regionali e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il bando Facciamo Parte, con lo scopo di incentivare la lettura e la scrittura, per valorizzare la dimensione creativa dei giovani, la loro capacità di ricerca e di cresciuta. Parte del progetto sarà anche il trekking urbano con particolare attenzione all’educazione ambientale.

I partner coinvolti nel progetto sono l’Associazione Alter Eco, l’AGE Corridonia, l’associazione “Equilibri”, le scuole in cui si svolgerà il progetto, i Comuni di Cingoli e San Severino.