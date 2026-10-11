L’Audax cade (2-1) a Macerata con la Carima Calcio: “Il pari sarebbe stato più giusto”

Punita oltre gli oggettivi demeriti. L’Audax Settempedana di mister Palazzi costruisce ma non capitalizza a Macerata ed alla fine deve inchinarsi alla Carima Calcio che svetta col minimo scarto: 2-1. «Nel primo tempo abbiamo creato cinque palle gol nitide nonostante la scarsa intensità dimostrata in campo ma non siamo riusciti a passare – il mea culpa è del presidente Carlo Sfrappini, di nuovo in campo a dar man forte di persona ai suoi granata -. In occasione di un calcio d’angolo ho incornato il pallone che è carambolato sulla… testa del portiere che si è salvato dalla capitolazione. In un’altra il numero uno locale ha anticipato la mia conclusione. Ci hanno provato anche Maddaluno e Gasparrini, (quest’ultimo fresco marcatore nella gara d’esordio contro la Petriolese, ndr) ma non abbiamo centrato il bersaglio». Come spesso accade in queste situazioni, chi spreca viene punito. I padroni di casa al primo serio tentativo l’hanno messa dentro con un tiro a giro di Gjnaj, al 32’, corretto in rete dal palo. Il vantaggio a metà gara ha fatto pendere l’ago della bilancia su sponda locale. I maceratesi, infatti, nella ripresa si sono chiusi in difesa ripartendo in contropiede. «In una loro azione al limite dell’area – prosegue Sfrappini – ci hanno raddoppiato dopo un controllo approssimativo del pallone di Flores Salinas che ha calciato successivamente al volo, insaccando per nostra sfortuna sotto la traversa. Il nostro Lorenzo Palazzi (nipote del trainer aggregatosi nel corso della scorsa estate, ndr) però, al 94’ è stato bravo a credere su un pallone vagante che ha corretto in rete, dando sale sulla coda nel recupero della partita che tuttavia non siamo stati in grado di raddrizzare come avvenuto nel match d’esordio. Ora pensiamo alla blasonata Sefrense, nostra prossima avversaria (venerdì 16, alle 21, al Tullio Leonori, ndr) che dovremo affrontare con maggiore convinzione per tentare di centrare l’unico risultato che dopo due gare ancora ci manca, la vittoria!».

Luca Muscolini