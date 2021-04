I Brema scelgono Piazza del Popolo per il video del loro brano, “Il gioco del vino”

I Brema, la giovane band del Maceratese capace di amalgamare il folk energetico con testi coinvolgenti e impegnati, sceglie la suggestiva cornice di Piazza del Popolo, una delle più belle piazze d’Italia, per girare il video dell’ultimo singolo, “Il gioco del vino”.

Prodotto da Eleven Creative Lab, il corto che accompagna il singolo vede come attore protagonista il settempedano Paolo Ticà, Le scene, per i costumi di Elena Cingolani, sono state girate tra la piazza e viale Eustachio.

Il brano è un dialogo tra sensazioni sonore e immagini visive dettate dal testo scritto da Tobias Giacomazzi. Ritmica decisa e incalzante, ripetitiva come un mantra, incrementata da vari strumenti più o meno convenzionali, come una bottiglia di vino. Le parole del singolo riflettono sull’abitudine delle persone di giudicare frettolosamente gli altri solo per come appaiono.

I Brema nel dicembre 2017 hanno firmato il loro primo disco, “Nessun dove”, interamente autoprodotto. Il progetto, subito apprezzato da molti, tra il 2018 e il 2019 ha guidato la band in un vero tour d’Italia con 50 date e aperture di concerti di gruppi prestigiosi come i Pinguini Tattici Nucleari, Bandabardò, i Selton e la Bud Spencer Blues Explosion.

Il vero volto de I Brema è quello di Tobias Giacomazzi, voce solista, chitarra ritmica e synth, e Michele Grottesi, chitarra solista e seconda voce. Con loro anche il settempedano Giacomo Diamantini in veste di tunista e batterista.

La clip ufficiale è disponibile anche su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=vYTyTmCIWNE