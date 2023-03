Sabato non di solo calcio per la Settempeda che ha vissuto un post partita diverso dal solito. Il gruppo biancorosso, infatti, ha presenziato all’evento organizzato dalla dirigenza per incontrare alcuni dei partner della società. L’occasione è stata utile per la consegna del nuovo pulmino che la squadra utilizzerà per le trasferte e che è stato acquistato grazie alle donazioni delle ditte Punto Verde e La Pizzeria di Otello Moretti e di Enrico Vallesi, con sede a San Severino, le quali sono entrate di recente nel gruppo dei sostenitori del club. All’operazione si è aggiunta anche la ditta GI.MA. Car di Marco Giacomini, anch’essa con sede a San Severino, che oltre ad aver provveduto all’allestimento del mezzo garantirà l’ordinaria manutenzione e assistenza. Avere un rinnovato mezzo di trasporto per la società si era reso necessario non solo per la prima squadra, ma anche e soprattutto per accompagnare i tanti ragazzi del settore giovanile, in particolare per coloro che vengono da fuori Comune, molti dei quali iscritti di recente all’attività agonistica. Un grazie sentito e particolare deve essere dunque rivolto a queste aziende settempedane che forniscono un contributo fondamentale con il loro sostegno che consente alla S.S. Settempeda di poter svolgere al meglio il proprio prezioso servizio sia sociale che sportivo.

La serata ha visto anche una sfiziosa novità per la squadra che per la prima volta ha indossato la nuovissima divisa di rappresentanza ideata e confezionata dal settempedano Renato Boni, titolare della sartoria da uomo Renemary che ha sede a Civitanova Marche.

Roberto Pellegrino