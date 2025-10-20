La giovane Elisa Valori ha conseguito la laurea magistrale in Architettura, con 110 e lode, presso la Facoltà Unicam di Ascoli Piceno. Ha discusso una tesi dal titolo “Rigenerazione urbana integrata a Manitas, nel settore di Ciudad Bolívar, Bogotá. Strategie socio-ambientali per quartieri resilienti”.

Si tratta di un lavoro che sviluppa un modello di rigenerazione urbana integrata nel quartiere di Manitas, a Ciudad Bolívar (Bogotá), con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dei territori più vulnerabili attraverso strategie socio-ambientali. La sua ricerca si è sviluppata anche grazie alla partecipazione a due workshop internazionali svolti nel 2023 e nel 2025, che hanno permesso un contatto diretto con il territorio e con la comunità locale.

Il primo ha attivato processi partecipativi e di autocostruzione nello spazio dell’orto comunitario, mentre il secondo ha verificato la continuità e l’evoluzione spontanea di quelle trasformazioni.

Il progetto integra infrastrutture verdi e blu, mobilità sostenibile, servizi di prossimità e reti comunitarie, valorizzando il ruolo delle Manzanas del Cuidado come dispositivi di cura urbana e inclusione sociale. Si inserisce nel quadro del POT “Bogotá Reverdece”, mirando a rendere il quartiere più accessibile, sicuro e coeso, a partire dalle risorse esistenti e dalle pratiche locali.

Complimenti, dunque, alla neodottoressa per la sua tesi e per il brillante percorso accademico che l’ha portata al conseguimento della laurea.

