Giulia e il suo amore per gli animali: in viale Bigioli apre Woof, un sogno a quattro zampe

Ci sono passioni che nascono presto, crescono insieme a noi e, con un pizzico di coraggio e tanta determinazione, possono trasformarsi in un lavoro. È la storia di Giulia Baccifava, giovane settempedana che ha scelto di dare spazio all’amore per gli animali trasformandolo in un progetto tutto suo.

Una passione innata, quella di Giulia, che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, soprattutto per cavalli, cani e gatti. Un legame fatto di sensibilità, cura e attenzione, che oggi trova una nuova casa in Woof, negozio inaugurato sabato 10 ottobre in viale Bigioli. Il nome scelto è già un piccolo sorriso: woof, infatti, è il suono con cui immaginiamo un cane esprimere la propria felicità. Una parola semplice, allegra, capace di raccontare lo spirito con cui Giulia ha dato vita alla sua attività: mettere al centro il benessere degli amici a quattro zampe, prendendosi cura di loro con amore e dedizione.

La nuova attività offre servizi di toelettatura per cani e gatti, nonché trattamenti dedicati alla loro cura, in uno spazio che vuole essere un punto di riferimento per chi considera il proprio animale non soltanto un compagno di vita, ma un vero e proprio membro della famiglia.

All’inaugurazione, accanto ai familiari, c’era anche il sindaco Rosa Piermattei che ha espresso apprezzamento per il progetto di Giulia e per la sua dedizione. Anche perché è una bella storia di giovani del luogo che scelgono di investire nel proprio territorio, avviando a San Severino un’attività nata dal cuore prima ancora che da un’idea lavorativa.

E allora, per Giulia e per Woof, l’augurio più sincero è suggerito dal nome scelto: che questa nuova avventura sia piena di soddisfazioni, code scodinzolanti e tantissimi woof di felicità.