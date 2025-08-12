Settempeda: debutto casalingo in campionato col Porto Sant’Elpidio (6 settembre)

Settempeda-Porto Sant’Elpidio: si aprirà così, con questa sfida casalinga per la prima giornata, il campionato dei biancorossi. Il calendario del girone B di Promozione è stato redatto oggi e la Settempeda debutterà al “Soverchia” sabato 6 settembre contro i rivieraschi per poi affrontare la prima trasferta stagionale sul campo del neopromosso Castel di Lama.

Terza giornata poi da cerchiare in rosso visto che a San Severino giungerà l’Aurora Treia, match molto atteso contro una delle favorite per il successo finale. Quarta giornata che vedrà un’altra neopromossa sulla strada dei biancorossi, ovvero il Borgo Mogliano, mentre il quinto turno proporrà il derby casalingo contro il Camerino.

Saranno questi i primi cinque impegni della Settempeda per il nuovo campionato che aprirà i battenti, come detto, sabato 6 settembre e si chiuderà il 25 aprile 2026. Prima sosta prevista per le festività natalizie il 20 dicembre con ripresa delle ostilità il giorno 10 gennaio 2026; altro stop per la Pasqua fissato dal 21 marzo all’11 aprile (mancheranno soltanto tre giornate al termine).

Gli orari delle gare, dopo le prime sette alle ore 15.30, cambierà dal turno numero 8 (25 ottobre ore 14.30) e poi dal turno diciotto (17 gennaio ore 15) arrivando quindi alle ultime modifiche previste per l’11 aprile, giornata numero ventotto con inizio alle ore 16. Infine, il 18 e il 19 aprile giornate numero ventinove e trenta con inizio alle ore 16.30.

Tutte le squadre giocheranno di sabato ad eccezione di Treia che ha scelto la domenica. L’andata terminerà il 13 dicembre mentre Il girone di ritorno partirà una settimana più tardi il 20 dicembre.

Tornando al calendario da segnalare tra le partite più attese Settempeda-Azzurra Colli (alla settima), Settempeda-Palmense (alla undicesima), Settempeda-Casette Verdini (alla tredicesima); le gare con le altre neopromosse, dopo quelle nel mese di settembre, ci saranno invece alla decima (Azzurra Mariner-Settempeda) e alla dodicesima (Monturano-Settempeda).

Per mister Pierantoni e per i tanti ex l’amarcord con la Vigor è fissato per l’ottavo turno a Montecosaro (25 ottobre).

Di seguito riportiamo il calendario di andata del girone B di Promozione:

1) SETTEMPEDA – P.S. ELPIDIO

2) CASTEL DI LAMA – SETTEMPEDA

3) SETTEMPEDA – AURORA TREIA

4) BORGO MOGLIANO – SETTEMPEDA

5) SETTEMPEDA – CAMERINO

6) MONTICELLI – SETTEMPEDA

7) SETTEMPEDA – AZZURRA COLLI

8) VIGOR MONTECOSARO – SETTEMPEDA

9) SETTEMPEDA – ELPIDIENSE CASCINARE

10) AZZURRA MARINER – SETTEMPEDA

11) SETTEMPEDA – PALMENSE

12) MONTURANO – SETTEMPEDA

13) SETTEMPEDA – CASETTE VERDINI

14) CORRIDONIA – SETTEMPEDA

15) SETTEMPEDA – GROTTAMMARE