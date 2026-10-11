Lunedì 12 ottobre, nuovo appuntamento al “Caffè Sorriso” con… “Giochi per tutte le età”

Continuano con successo gli incontri del Caffè Sorriso, lo spazio di accoglienza e socializzazione diventato ormai un punto di riferimento per la comunità di San Severino. Il percorso è iniziato il 21 settembre con una giornata di apertura alla comunità, per poi proseguire il 28 settembre con l’entusiasmo del “Cruciverba musicale”, un’attività neuro-musicale che ha risvegliato emozioni e ricordi preziosi tra i partecipanti.

Di fondamentale importanza è stato anche l’ultimo laboratorio in ordine di tempo, quello del 5 ottobre, intitolato “Sfatiamo i falsi miti intorno alla diagnosi”, che ha offerto ai familiari un canale di confronto intimo e specialistico, confermando il Caffè Sorriso come un’oasi di supporto e condivisione sul territorio.

Il progetto, dedicato specificamente alle persone con demenza e ai loro familiari, si appresta a vivere ora un nuovo importante capitolo. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre, alle ore 17, presso i locali del Centro per la famiglia e la persona “Tutti al centro”, in via Salimbeni 42.

Il tema centrale di questo nuovo pomeriggio insieme sarà “Giochi per tutte le età”. Una scelta non casuale, che punta a sfruttare la dimensione ludica come uno strumento di stimolazione cognitiva e soprattutto come un ponte relazionale capace di abbattere le barriere dell’isolamento e della malattia.

L’incontro di lunedì 12 ottobre non va inteso come un semplice momento di svago passivo. Le attività proposte, seppur inserite in un contesto protetto e informale, sono strutturate per stimolare le funzioni cerebrali residue, attivare la memoria a lungo termine, promuovendo un coinvolgimento attivo. Attraverso il gioco intergenerazionale, inoltre, si intende favorire il benessere emotivo della persona, restituendo una sensazione di efficacia e di inclusione, che l’avanzare della patologia spesso rischia di compromettere.

Allo stesso tempo, l’iniziativa offre un’importante occasione di sollievo e condivisione per i familiari. Spesso schiacciati dal peso assistenziale quotidiano, essi trovano nel “Caffè Sorriso” un luogo in cui potersi confrontare con professionisti del settore e con altre famiglie che vivono la medesima situazione, in un’ottica di aiuto.

L’iniziativa si inserisce simbolicamente nel contesto “Radici di Cura. Legami che sostengono. Percorsi che accompagnano”. Si tratta di una sinergia territoriale virtuosa che vede collaborare attivamente l’Ats 17 (Ambito territoriale sociale), l’Unione montana, il Comune di San Severino, l’impresa

sociale Cambiamenti e l’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche.

Questo percorso condiviso mira a promuovere una vera e propria “cultura della cura”, contrastando lo stigma sociale che ancora oggi circonda la demenza e offrendo risposte concrete ai bisogni assistenziali ed emotivi dei cittadini della vallata. I precedenti incontri autunnali hanno già affrontato tematiche delicate, partendo dall’apertura ufficiale alla cittadinanza per poi passare attraverso la stimolazione neuro-musicale. La partecipazione a tutte le attività del centro è completamente gratuita, ma per ragioni logistiche e organizzative volte a garantire il massimo comfort a tutti i

partecipanti, la prenotazione è fortemente raccomandata. Per ricevere maggiori informazioni sull’evento del 12 ottobre oppure per iscriversi

ufficialmente alle attività, i cittadini possono utilizzare i seguenti canali di contatto attivati dall’organizzazione:

• E-mail istituzionale: staffats17@umpotenzaesino.it

• E-mail della segreteria organizzativa: cambiamenti.impresasociale@gmail.com

• Contatti telefonici: 0733 637245 oppure il numero mobile 351.7371297

Maria Cicconi