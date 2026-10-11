La Climacalor si ripete in casa, vittoria (77-61) ai danni della Virtus Porto San Giorgio

La Climacalor San Severino si ripete. Dopo il successo esterno in terra osimana, il quintetto di Giacomo Funari dà vita ad un match ad… alta tensione con la quotata Virtus Porto San Giorgio, partendo forte e reggendo sia in difesa che in attacco di fronte al tentativo di risalita dei rivieraschi (nelle cui file Di Gennaro è stato l’ultimo a mollare) i quali rimangono sempre a debita distanza, fino alla resa finale con un gap ragguardevole di 16 lunghezze che non lascia adito a recriminazioni. «È stata una partita matura, gagliarda – commenta nell’immediato dopo gara il timoniere dei settempedani, Funari -, in cui abbiamo tenuto un’intensità atletica allo stesso alto livello per tutto il corso del confronto. Tutti i dieci effettivi su cui potevo contare hanno risposto presente. Chi è subentrato dalla panchina, oltre ad eseguire nel migliore dei modi ciò che avevamo preparato in settimana, ha cavalcato il match con lo spirito giusto. Davvero una soddisfazione piena da parte mia». Eppure il confronto a livello “disciplinare” non era iniziato nel migliore dei modi per i padroni di casa del presidente Enrico Bonci. «In effetti abbiamo avuto subito da affrontare un problema di falli che ci siamo trascinati per tutta la partita ma siamo coscienti che, per la nostra filosofia di gioco, ci esponiamo al rischio dei contatti punibili con la penalità personale. Proprio in virtù di ciò dico a tutti i ragazzi di stare sempre pronti perché posso chiamarli in causa in qualsiasi momento. Contro i rivieraschi ho avuto davvero a disposizione dieci titolari». Climacalor ottima anche nel tiro dall’arco con ben 12 conclusioni pesanti di squadra a segno, di cui ben 3 a testa per Moscatelli e Atodiresei. «La precisione ci ha assistito, come testimoniano anche i sei giocatori che hanno terminato in doppia cifra – continua Funari -, ma anche quando i tiri non entrano dobbiamo essere pronti in mezzo al campo per limitare danni in ripartenza». Ora il calendario propone un altro turno interno per la Climacalor, anche se si cambia giorno. «Giocheremo infatti di nuovo al palasport Ciarapica ma non di sabato, bensì venerdì prossimo 16 ottobre – ricorda infine Funari –, dalle 21.45 contro il Fochi Pollenza (reduce dal successo interno di 6 lunghezze sul Pedaso, ndr). Mi auguro che ci sia lo splendido pubblico che abbiamo avuto all’esordio e, magari, qualche persona in più». In effetti la prima gara interna della Climacalor è stata vissuta in un’atmosfera suggestiva anche per l’applaudita presentazione del settore giovanile la quale ha preceduto il match della prima squadra e che ha favorito un afflusso più consistente di tifosi che «la nostra società ringrazia di cuore – aggiunge il diesse Gabriel Cingolani –, unitamente alla presenza dello speaker della serata, Marco Papilli, che ha contribuito a rendere l’evento più emozionante». Ora si punta al tris che consentirebbe ai settempedani di rimanere in vetta alla classifica del torneo di Divisione regionale 1.

CLIMACALOR-B-CHEM VIRTUS PORTO SAN GIORGIO 77-61

CLIMACALOR: Moscatelli 13 (3 tiri da 3 punti), Severini, Migliorelli 10 (1t. da 3p.), Potenza 15 (1t. da 3p.), Atodiresei 11 (3t. da 3p.), Buttafuoco n.e., Spernanzoni 10 (2t. da 3p.), Barocci 3, Magrini 4, Fucili 11 (2t. da 3p.). All. Funari

B-CHEM VIRTUS PORTO SAN GIORGIO: Federici, Del Prete, Verdecchia 7, Miccini 1, Catakovic 12, Nahrebelnyi n.e., Di Gennaro 18, Venditti 2, Plescia 2, Pacioni 2, Alvear 7, Morresi 10. All. Tomassini

Parziali: 29-17, 16-19, 14-15, 18-10; progressivi: 29-17, 45-36, 59-51, 77-61.

Luca Muscolini