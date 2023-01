L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, un film fatto di luci e ombre, giovedì 19 e venerdì 20 gennaio riporta al San Paolo la rassegna di cinema promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino.

Il film è ambientato nella Napoli del ‘Seicento: Michelangelo Merisi, noto a tutti come Caravaggio, trova rifugio presso la famiglia Colonna in attesa della grazia papale che gli permetterebbe di sfuggire alla decapitazione come punizione esemplare per aver ucciso l’amico rivale Ranuccio.

Il pittore e scultore sostiene di essersi semplicemente difeso da un agguato, poiché durante la sua vita da avanzo di galera, fatta di grandi bevute e di rapporti sessuali con donne di malaffare e ragazzi, le risse sono state all’ordine del giorno. Del resto la sua vita spericolata è riflessa nei suoi dipinti, in cui una prostituta può diventare la Vergine Maria e un senzatetto San Pietro capovolto sulla croce. Per questo la Chiesa gli mette alle calcagna una sorta di inquisitore che ha il compito di indagare sul suo passato e di mettersi in contatto con le persone a lui più vicine, quelle che malgrado tutto lo proteggono: in primis la marchesa Costanza Colonna e il nipote del Papa, Scipione Borghese.

Del cast fanno parte Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzoti e Vinicio Marchioni.