È attivo a San Severino un nuovo servizio rivolto all’età evolutiva offerto dal settempedano Guido Pacella (logopedista) e dal “neo-concittadino” Francesco Maria Setaro (pedagogista), coppia consolidata di professionisti che gestisce, dal 2011, il Centro “Liberamente” di Fabriano. I due specialisti si occupano, da più di dieci anni, di valutare e trattare, rispettivamente, le difficoltà linguistiche e quelle legate agli apprendimenti scolastici (come lettura, scrittura e calcolo) e, a riprova della loro qualità professionale, nel 2019 hanno ottenuto l’accreditamento della Regione Marche con livello di eccellenza per la diagnosi dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).

In Italia, le attività di diagnosi e le metodologie compensative nei confronti dei Dsa (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, per ricordare i più noti) sono state fortemente implementate soltanto di recente, dal 2010 (con il varo della legge 170): tali disturbi, fino a quel momento inadeguatamente considerati e trattati, hanno ora il giusto riconoscimento e, quindi, sempre più mirati percorsi di sostegno, recupero ed aiuto. Percorsi che possono prevedere anche eventuali attività logopediche dal momento in cui, tra i maggiori fattori di rischio per la futura comparsa di un Dsa, ci sono le difficoltà di linguaggio: per tale motivo, un intervento logopedico tempestivo è la la strada preventiva per eccellenza.

L’attività di Pacella e Setaro verrà svolta nell’ex ambulatorio pediatrico della dottoressa Floriana Pasquali Coluzzi, in via Virgilio da San Severino, 46: i due lavoreranno insieme all’osteopata Alessandro Fabrini con cui già esistevano rapporti di collaborazione professionale, in modo tale da poter allargare l’offerta dei servizi tanto ai più piccoli quanto ai loro genitori.

I professionisti ricevono su appuntamento, i contatti e altre informazioni utili sono reperibili sul sito www.liberamentefabriano.it/nuova-sede-a-san-severino-marche-mc/