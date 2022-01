Chiuso un anno ricco di attività per l’Unione sportiva Acli

Si è concluso un 2021 ricco di attività che l’Unione sportiva Acli ha realizzato nel territorio della provincia. Sono stati numerosi, infatti, gli eventi organizzati in particolare nel territorio delle città di Macerata, Pioraco, Treia, San Severino, Esanatoglia, Gagliole ed altre, eventi che sono stati realizzati in vari mesi dell’anno nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid 19.

A Treia è stata proposta l’iniziativa “Sport a Treia 2021” grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale. Sono state diverse le attività proposte come gli scacchi, l’aikido, un corso di Nordic walking e le camminate serali estive che hanno visto la partecipazione di tante persone di ogni età.

A Macerata città, invece, dal mese di luglio al mese di novembre 2021 è stato realizzato il progetto “Salute in cammino” con ben 32 camminate serali da vari punti della città che hanno fatto registrare più di 650 presenze.

A Pioraco è stato realizzato un progetto finanziato dalla Regione Marche (misura 7 della Legge regionale n. 5/2012) in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Le attività realizzate hanno riguardato gli scacchi, il Nordic walking e una camminata dedicata a conoscere gli splendidi musei cittadini ed il centro storico di Pioraco.

Nella fase finale dell’anno, inoltre, l’Unione sportiva Acli Marche ha portato il progetto “Lidmo – Libertà di movimento” che è rientrato nelle attività del bando del progetto “Marche_active@net – Al tempo del sisma”, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia). Le iniziative si sono svolte nel territorio dell’Ambito sociale XVII con eventi di vario genere che hanno toccato, tra l’altro, San Severino, Pioraco, Esanatoglia e Gagliole ma anche on line con corsi di scacchi ed attività per tenere allenati la memoria

e l’attenzione.

Le varie attività, tutte di carattere gratuito, sono state possibili grazie alla collaborazione tra le varie strutture regionali e provinciali dell’Us Acli presenti nel territorio, l’Asd Green Nordic walking, le Acli provinciali di Macerata, l’Asd Scacchi La Torre Smeducci e l’Avom Marche.