Lorenzo Ciattaglia è il nuovo allenatore della Settempeda. L’ufficialità risale a ieri pomeriggio quando sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra le parti(nella foto il Presidente Crescenzi con Ciattaglia subito dopo la definizione dell’accordo). Il tecnico di Troviggiano (classe 76’) era presente sulle tribune dello Spivach per assistere al match di campionato fra i locali e la sua prossima squadra ed al termine della partita c’è stata la firma definitiva che consentirà a Ciattaglia di iniziare a lavorare da subito (domani primo allenamento) per debuttare poi sulla panchina biancorossa sabato prossimo(in casa contro la Folgore Castelraimondo), ultimo impegno del 2023 prima della sosta. Ciattaglia ha dunque “vinto” la corsa sugli altri pretendenti e per lui inizierà questa nuova affascinante avventura alla guida della Settempeda che, peraltro, ritrova a distanza di tanti anni (2005/2006) quando era praticamente alle prime esperienze di una carriera poi divenuta importante e che l’ha portato ad allenare in diverse realtà, tutte di categoria superiore alla Prima dove si cimenterà in questa stagione. Cingolana, Castelplanio, Osimana, Torrese e Porto Potenza, mentre lo scorso anno Ciattaglia è stato a Matelica. Da evidenziare la lunga militanza al Barbara, ben cinque annate, con quella del 2016/2017 particolarmente gratificante grazie alla vittoria nel campionato di Promozione. Ora per il neo mister biancorosso parte una nuova esperienza con la piena fiducia da parte della società che l’ha voluto e nella quale dovrà gestire una squadra forte e competitiva contribuendo con la sua esperienza e bravura al raggiungimento dell’obiettivo che la Settempeda punta a raggiungere.