Il colpo grosso sul mercato la Settempeda lo realizza acquisendo le prestazioni di Marco Mariani. Uno dei pezzi da novanta della categoria vestirà nella prossima stagione la maglia biancorossa. Il classe ’95 approda dunque agli ordini di mister Ruggeri, che ha caldeggiato l’arrivo del giocatore maceratese, per rendere ancora più forte e competitiva una Settempeda che conferma di avere ambizioni importanti e che sta prendendo forma nel modo migliore.

Mariani potrà rappresentare uno dei pilastri della squadra e potrà mettere a disposizione personalità, talento, forza fisica e esperienza in diversi ruoli, dato che può disimpegnarsi con grande efficacia sia come laterale basso, sia come esterno alto e persino come mezzala. Insomma un rinforzo notevole per la formazione biancorossa che accoglie un elemento che presenta un curriculum di tutto rispetto: Elpidiense Cascinare, Montegiorgio e Tolentino in Eccellenza; Potenza Picena (tre stagioni), Maceratese e Trodica in Promozione. Senza dimenticare la “curiosa” esperienza all’estero in terra d’Australia.

Nella stagione appena conclusasi Mariani ha affrontato la sua nuova squadra nel girone C vestendo la maglia del Montemilone Pollenza.

Adesso per Marco comincia l’avventura a San Severino e il laterale sembra già pronto e carico: “Arrivo in una società molto importante e con alle spalle una storia lunga e significativa. La dirigenza mi ha voluto insistentemente e questo è un segnale forte di quanto credano in me, cosa che mi rende orgoglioso e che mi ha spinto ad accettare la maglia biancorossa. E’ stata una decisione ponderata e alla fine ho detto sì consapevole di venire in una piazza storica e in una squadra ambiziosa che partirà per fare una stagione ad alto livello”.

In carriera hai avuto diverse esperienze. Quale quella che ti è rimasta di più nel cuore?

“Ho vissuto tante belle esperienze in categorie importanti e tutte mi hanno lasciato bei ricordi e soddisfazioni. Tuttavia non posso non menzionare la stagione con il Tolentino conclusasi con la conquista della Coppa Italia e del Campionato con conseguente salto in serie D”.

Il tuo ruolo?

“Mi ritengo un giocatore duttile, tuttavia mi definirei un esterno. Ho fatto quasi sempre il terzino, anche se non mi dispiace giocare più avanti per sfruttare le mie doti offensive”.

Roberto Pellegrino