Il Comune di San Severino ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, presso l’area Amministrativa – servizio Ced.

Alla procedura di mobilità possono partecipare coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di alcuni requisiti:

diploma di laurea triennale, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in informatica o laurea equipollente, risultino in servizio a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno presso una Pubblica Amministrazione da almeno due anni alla data di scadenza dell’avviso nella medesima categoria.

I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso del nulla osta preventivo e incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento presso il Comune di San Severino;

idoneità fisica all’impiego, non dovranno aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso stesso, non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento professionale con il proprio datore di lavoro.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’ufficio Protocollo del Comune, via C. Battisti 1, 62027 San Severino Marche, entro e non oltre il 9 dicembre 2022 alle ore 14. La stessa dovrà essere inoltrata con uno dei seguenti mezzi:

– presentazione diretta all’ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13),

– raccomandata con avviso di ricevimento (A/R),

– tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo

protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione di mobilità per la copertura di un posto da istruttore direttivo informatico – tempo pieno”.

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune www.comune.sanseverinomarche.mc.it (concorsi).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Servizio Personale telefono 0733 641296 o 641228.