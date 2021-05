Itis, piace il laboratorio audiovisivo #ricostruiamocidivini

All’Itts “Divini” è stato avviato il laboratorio audiovisivo #ricostruiamocidivini. Alcuni studenti stanno svolgendo un’attività utile a valorizzare le iniziative scolastiche realizzate dalla scuola. Si tratta di un corso in cui i ragazzi sono protagonisti di contenuti audiovisivi autoprodotti anche con il loro smartphone. L’obiettivo è pure quello di far comprendere che non è lo strumento che crea il contenuto e che con il cellulare, oltre alle “storie” pubblicate sui social, si può raccontare un mondo. Le clip sono ideate, progettate, scritte e condivise con il gruppo prima di essere filmate.

“I ragazzi comprendono che i diversi linguaggi dialogano tra loro e lavorano sui testi, sul giusto approccio alla comunicazione visiva, sulle responsabilità che ha chi sceglie un’immagine piuttosto che un’altra, capace di influenzare le nostre riflessioni – spiegano i responsabili del corso -. Si lavora molto anche sui contenuti. E in questo caso ognuno viene invitato a fare o a interpretare ciò che è più nelle sue corde”.

Il laboratorio è portato avanti da due professionisti esterni: la giornalista Barbara Olmai e il videmaker e blogger Marco Costarelli. La supervisione in presenza è a cura del professor Roberto Gentili.