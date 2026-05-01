San Severino torna ad aderire al protocollo NoiMarche” per il rilancio del cicloturismo

La Città di San Severino riconferma la propria adesione alla rete “NoiMarche”. Nella sede della Regione si è tenuta la cerimonia ufficiale per il rinnovo e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, un progetto strategico che vede il Comune nuovamente protagonista nello sviluppo del cicloturismo e nella promozione integrata del territorio regionale.

Alla firma del documento era presente l’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione comunale di investire con convinzione nel turismo lento e sostenibile.

“NoiMarche” rappresenta oggi una realtà consolidata, nata nel 2012 e capace di unire ben 29 Comuni – da Fano fino a San Benedetto del Tronto – in una visione condivisa di accoglienza e valorizzazione turistica. La cerimonia è stata aperta dal sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, in rappresentanza dell’ente capofila, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, della dirigente del Settore Turismo, Paola Marchegiani, e di Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Marche e Confcommercio Marche.

L’adesione di San Severino a questo network permette alla città di inserirsi in un sistema territoriale competitivo che vanta già oltre 150 operatori bike-friendly e proposte di eccellenza, come l’itinerario permanente “Strade di Marca”, che nel 2022 ha conquistato il secondo posto all’Oscar nazionale del Cicloturismo.

Il programma delle attività previsto per il 2026, presentato durante l’incontro, vedrà il Comune impegnato in numerose iniziative di promozione: dalla realizzazione di video emozionali e podcast dedicati alla voce degli amministratori e degli operatori locali, fino alla partecipazione a press tour, road show e fiere di settore nazionali.

Grazie a questa sinergia, i turisti potranno usufruire di strumenti innovativi come una WebApp geolocalizzata integrata con segnaletica interattiva, il “Passaporto del Cicloturista” e l’iniziativa del “Caffè Sospeso”, pensata per rafforzare il legame tra l’accoglienza e l’identità dei luoghi.

La conferma della presenza di San Severino in “NoiMarche” conferma la centralità del territorio settempedano all’interno di una rete che continua a crescere, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e visibilità turistica in stretta collaborazione con la Regione e le associazioni di categoria.

I Comuni aderenti al Protocollo per il prossimo triennio sono: Civitanova Marche (capofila), Ancona, Apiro, Appignano, Cartoceto, Colli al Metauro, Corridonia, Fano, Fiastra, Fossombrone, Genga, Grottammare, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Mombaroccio, Monsano, Montefano, Montegiorgio, Montegranaro, Montemarciano, Morrovalle, Numana, Penna San Giovanni, Petriolo, Potenza Picena, San Benedetto del Tronto, San Severino Marche, Senigallia e Tolentino.