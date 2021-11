Calcetto, la doppietta di Nardi non basta: il “Bayer” vince 5-2

Il cammino esterno del Serralta non riesce a trovare un rimedio alla serie di sconfitte e anche contro il Bayer Cappuccini arriva un altro ko, il quarto consecutivo in trasferta. Lontano dal Palas Ciarapica, dunque, la squadra di Falsetti non riesce ad ingranare la marcia giusta anche se dopo aver visto il primo tempo (chiusosi 2-2) ben giocato e con il solito ottimo Nardi trascinatore con una doppietta, era lecito aspettarsi un epilogo differente e, invece, la ripresa è stata fatale per i settempedani che hanno preso dai maceratesi le tre reti che hanno sancito il punteggio con cui si è concluso il match (5-2). Positivo il secondo tempo dei locali che hanno espresso il meglio, mentre il Serralta ha avuto più difficoltà a reggere la circolazione palla dei rivali, cosa che ha fatto la differenza come il portiere Palma che nel finale si è opposto con bravura ai tentativi dei settempedani di rientrare in partita. Nel prossimo turno (venerdì 19 ore 22) il Serralta riceverà l’Avenale.

La cronaca

Venti secondi dopo il fischio d’inizio il Serralta va in vantaggio aprendo così nel modo migliore l’impegno sul campo del Bayer Cappuccini. E’ il bomber Nicola Nardi a sbloccare il risultato riprendendo una corta respinta del portiere su tiro di Bardho. Arrivano due legni, uno per parte, in rapida successione: palo di Serantoni che manca così il pari e poi dall’altra parte altro palo di Nardi praticamente a porta vuota dopo aver eluso l’uscita dell’estremo di casa. Al minuto 8 i locali impattano grazie a capitan Bonfigli che supera Vignati con un preciso diagonale. Il raddoppio è presto fatto perché un minuto dopo è Petetta a siglare il 2-1. Nardi replica prontamente e riporta in parità il Serralta con una percussione centrale vincente. Intervallo con le squadre sul 2-2. La ripresa vede il Bayer Cappuccini trovare l’immediato vantaggio con Emanuele Salvi che conclude benissimo da posizione laterale. I maceratesi vivono il loro momento migliore a si portano sul 4-2 con Petetta che con un tiro di punta trova l’angolino lontano. Il Serralta è chiamato a reagire e un tentativo viene fatto anche se non arriva la rete che avrebbe riaperto i giochi anche per merito di Palma che è sempre attento e pronto. Al 23’ il Bayer chiude i conti con la rete del 5-2 realizzata dal solito Petetta (tripletta) che mette nel sacco ancora con un tiro di punta. Nel finale arriva un altro legno, terzo del match, colto da Serantoni in contropiede. E’ l’ultimo lampo del confronto che arride ai maceratesi e condanna il Serralta a duna nuova sconfitta esterna.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Migliozzi, Gori, Dialuce, Paciaroni, Bardho, Bonci, Bami, Nardi, Gashi, Moscoloni. All. Falsetti

RP