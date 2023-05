La rievocazione storica del Palio dei Castelli aprirà il cartellone “Summer Time”, dedicato agli eventi estivi a San Severino. Da giugno a settembre l’Amministrazione comunale ha programmato, in collaborazione con la Pro loco, i Musei, i Teatri e San Severino Marche Cultura e Turismo, una serie di rassegne, incontri, dibattiti, mostre, feste, manifestazioni sportive, passeggiate, sfilate, concerti, rappresentazioni, visite, festival e mercatini.

Da venerdì 2 e domenica 11 giugno un tuffo nel passato con il Palio dei Castelli e i festeggiamenti legati alla figura del santo patrono nell’ambito dei quali verrà proposta anche la tradizionale fiera di San Severino, in programma per domenica 4 giugno.

Sabato 17 il ritorno di “Nottambula” per le vie e le piazze del centro, mentre mercoledì 21 giugno un evento nell’evento proporrà la partita di scacchi viventi, in costume d’epoca, del circolo La Torre Smeducci.

Dal 23 al 25 giugno ci si sposterà a Elcito per le Feste medievali.

Sabato 1 luglio sport tricolore in piazza con il Campionato italiano di trial. Sempre il 1° luglio la città si fermerà per la Festa della Liberazione promossa in collaborazione con l’Anpi.

Moda sotto le stelle sabato 15 luglio, di nuovo in piazza, per la nuova edizione del Gran Galà organizzato dall’associazione Attività produttive.

Domenica 16 luglio scultura, pittura e restauro protagoniste con “Il gioco delle parti”, la mostra a cura dell’Istituto di restauro delle Marche e dell’Accademia di Belle Arti di Macerata a palazzo Servanzi Confidati.

Musica e divertimento sabato 29 luglio con “90 Mania Show”.

Domenica 30 luglio Piazza del Popolo ospiterà invece la mostra mercato di antiquariato “Una piazza d’altri tempi” che anticiperà i mercatini estivi dedicati sempre alle cose antiche, all’artigianato e all’hobbystica e in programma tutti i mercoledì di agosto.

I Teatri antichi uniti tornano di scena alle terme romane dell’antica Septempeda lunedì 31 luglio con “Memorie di Adriano” da un’idea di Francesco Rapaccioni.

Sabato 5 agosto, invece, musica e divertimento con “Amici Show”, presenta Marco Moscatelli.

Ancora musica mercoledì 9 agosto per il ritorno sul palco di Mafalda Minnozzi nella suggestiva cornice del piazzale degli Smeducci a Castello al monte.

Sabato 12 agosto visita culturale con animazione teatrale e degustazione con “Dialettando per vicoli”, mentre dal 31 agosto al 3 settembre, nel piazzale Oliviero Grandinetti, ritorna lo Street Food Festival.

Il 10 settembre, in piazza, ci sarà la rassegna “Una piazza da bimbi”, mentre il 17 settembre si andrà alla scoperta dei cortili nascosti grazie a “Borghi aperti”.

Diverse le rassegne che faranno da contorno al ricco cartellone “Summer Time”.

Su tutte quella internazionale del San Severino Blues Marche Festival con tre date in programma il 21 luglio con Carolyn Wonderland, il 22 luglio con Nikki Hill e il 23 luglio con the Italian Blues Band e The Rootworkers per Marche Blues Connection.

Il 24 giugno, il 30 giugno e l’8 luglio il vernacolo sarà protagonista del “Dialetto a Granali”, mentre in Piazza del Popolo il 6, 7, 13, 20, 27, 28 luglio e il 3 agosto torneranno i grandi film grazie a “Una piazza da cinema”.

Infine Mercatini d’Estate, sempre in piazza, nei mercoledì di agosto.

Per informazioni sul cartellone “Summer Time” ci si può rivolgere alla Pro loco (tel. 0733638414) oppure all’ufficio Cultura del Comune (tel. 0733641309).