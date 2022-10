Più di 110 partecipanti hanno dato vita oggi, domenica 23 ottobre, alla prima “Transubike” settempedana, organizzata dall’associazione Bike Zone con il patrocinio del Comune.

Gli appassionati della mountain bike e dell’e-bike sono giunti da diversi Comuni delle Marche e, dopo il raduno in Piazza del Popolo, sono partiti per salire nella zona di Serripola – Stigliano, facendo una passeggiata non competitiva di circa 30 chilometri lungo vie e sentieri del territorio di San Severino. Due sono stati i ristori intermedi, poi sosta conclusiva per il pranzo a base di porchetta nei pressi dell’esercizio commerciale “Casa del pane”.

Al via, per salutare i bikers, è intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei.