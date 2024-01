Basket, la Rhutten non inverte la rotta: al “Ciarapica” passa lo Sporting

La Rhütten San Severino recupera Sorci ma perde Strappaveccia e Nicolò Grillo e, soprattutto, due punti preziosi davanti al pubblico amico. Al palas Ciarapica si impone per 79-59 quello Sporting P.S.Elpidio pur battuto dai biancorossi di Sparapassi all’andata, anche se per un’inezia, a domicilio. Fin dal quarto di avvio si capisce che neanche alla prima di ritorno capitan Cruciani e compagni sono al top della forma. Se in attacco al quintetto di Sparapassi si può attribuire una sufficienza stiracchiata, in difesa la Rhütten non riesce a mettere in mostra il suo proverbiale ermetismo. In svantaggio di 11 lunghezze all’intervallo lungo, pur senza la bocca da fuoco Strappaveccia che avrebbe potuto impegnare i giovani avversari nel controllo di due pericolosi terminali offensivi considerando il rientro di Sorci in discreta condizione, i padroni di casa abbozzano una reazione presto però rintuzzata. La truppa di Del Buono è in serata di grazia al tiro, come confermano gli 8 tentativi nel cesto dall’arco, e produce veloci transizioni che rispediscono i settempedani al largo. L’uscita di Marilungo per infortunio all’inizio del terzo quarto non crea eccessivi problemi ai rivieraschi che alla fine si impongono con merito per 79-59. Per i biancorossi c’è la necessità di ritrovare verve, convinzione e voglia di giocare e divertirsi in vista dello scontro diretto di bassa classifica con il Basket Fermo alla palestra di Via Leti di Fermo di sabato prossimo. Palla a due alle 17.30.

RHÜTTEN SAN SEVERINO-SPORTING P.S.ELPIDIO 59-79

RHÜTTEN: Magnatti 4, Vignati, Fianchini, Cruciani 9, Severini 8 (1 tiro da 3 punti), Potenza 8, Della Rocca 4, Tiranti 11 (1t. da 3p.), Ortenzi 3 (1t. da 3p.), Sorci 12 (3t. da 3p.), Cantani n.e., Uncini. All. Sparapassi

SPORTING P.S.ELPIDIO: Rosettani 2, Cuccù, Marilungo 2, Buscarini 10, Pallotti 7, Cavallin, Cegna 6, Marconi 1, Dolce 4, Federici 26, Mori 21, Corvaro. All. Del Buono

NOTE: parziali 15-21, 10-15, 16-17, 18-26, progressivi 15-21, 25-36, 41-53, 59-79.

ARBITRI: Tortolini e Mancini

Luca Muscolini