L’ospite a sorpresa di Neri Marcorè è Ditonellapiaga: lunedì a Castel San Pietro

Lunedì 29 giugno, alle ore 18.30, Neri Marcorè incontra a Castel San Pietro il primo ospite a sorpresa del festival “IncantoMarche”, vale a dire DITONELLAPIAGA.
L’ospite a sorpresa è proprio lei Ditonellapiaga! Una delle artiste rivelazione della scena musicale e dell’ultimo Festival di Sanremo. Una voce libera, ironica, piacevolmente spiazzante. Un’identità forte, capace di attraversare pop, jazz, cantautorato ed elettronica con uno stile tutto suo.
“Le sue produzioni cercano strade originali, ricercate, mai prevedibili – scrivono gli organizzatori del Festival -. Perfetta protagonista per incarnare lo spirito del format “Neri Marcorè incontro con”: un dialogo vivo, aperto, amichevole, imprevedibile. Vi aspettiamo sui prati. Con il passo lento. Con la voglia di lasciarvi sorprendere dal primo cammino di questa nuova edizione. Il primo incanto”.
Biglietti disponibili: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/neri-marcore-incontro-conospite-sorpresa-san-severino-marche