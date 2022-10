La “corta” che conduce dal centro urbano alla frazione di Serripola è tornata di nuovo transitabile dopo un intervento di messa in sicurezza effettuato da tecnici e operai dell’ufficio Manutenzioni del Comune sul cavalcavia ferroviario, dal quale nel tardo pomeriggio di ieri si erano distaccati alcuni frammenti di cemento armato.

La strada era stata chiusa nel tardo pomeriggio in via precauzionale dalla Polizia locale. I sopralluoghi dei tecnici comunali, ma anche dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Rfi hanno escluso pericoli per la stabilità della struttura. Anche la circolazione ferroviaria non ha subito rallentamenti.