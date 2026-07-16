Domenica al lago di Caccamo torna la manifestazione “Pagaie in festa”

Il Centro Canoe gestito da “Monti Azzurri Canoa Kayak Asd” – associazione presieduta dal settempedano Cristiano Leccesi – è pronto ad accogliere la terza edizione di “Pagaie in festa”, un evento divenuto ormai un punto di riferimento per gli amanti della natura, dello sport outdoor e della solidarietà. La manifestazione si terrà domenica 19 luglio sulle suggestive sponde del lago di Caccamo.
L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Unione montana dei Monti Azzurri e dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Grottammare, nasce con l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce e la pratica degli sport acquatici, in un contesto ambientale di eccellenza (acque classificate di qualità eccellente da Arpa Marche).
Il programma
La giornata inizierà alle ore 9.30 con il ritrovo per l’escursione in bicicletta intorno al lago (42 km), organizzata in collaborazione con Fiab – Amici della bicicletta di Ascoli Piceno, dedicata alla scoperta degli scorci più suggestivi del territorio.
Dalle 9.30 alle 18.30, il cuore dell’evento si sposterà in acqua, dove sarà possibile mettersi alla prova con una vasta gamma di discipline nautiche, assistiti da istruttori qualificati e partner sportivi d’eccellenza, tra cui il Gruppo Kayak di Porto Sant’Elpidio, il Canoa Club Perugia, la Ternana Canottaggio, il Gruppo Remiero Adigetto di Villanova del Ghebbo e l’Usb Calypso Adventure di Padova.
Sarà possibile testare water bike, kayak, Sup, canoa canadese, canottaggio, canoa polinesiana e la voga alla veneta.
Momenti speciali e impegno sociale
Il pomeriggio sarà arricchito da appuntamenti di grande valore.
Alle ore 16 dimostrazione di soccorso nautico con le unità cinofile a cura della Pegasus Odv di Porto Recanati. A seguire la presentazione della delegazione del “26° Palio del Pattino” memorial Maurizio Pignotti di Grottammare. Si tratta di una storica competizione remiera che rievoca e celebra la tradizione balneare della costa adriatica. La gara vede sfidarsi 10 rioni cittadini a bordo dei tradizionali “mosconi” (i pattini in legno) lungo un percorso di 5 miglia marine.
Alle ore 17 seguiranno “Storie di sport” e un emozionante carosello in acqua con l’atleta Alessandro Gattafoni, testimonial del progetto “125 miglia per un respiro” a sostegno della Lega italiana contro la fibrosi cistica.
L’evento rappresenta anche un importante momento di condivisione e raccolta fondi a sostegno del Centro Canoe Caccamo.
La pausa pranzo, prevista dalle 13 alle 14.30, sarà curata dal ristorante “La Cisterna” di Tolentino (prenotazione consigliata).
“Pagaie in festa” è una grande sinergia di realtà del territorio e del volontariato, tra cui Croce rossa di Tolentino, Avis di 5 Comuni con sede a Caldarola, Aido, Admo e il Centro servizi per il volontariato. Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione:
montiazzurriasd.it
info@montiazzurriasd.it
(Lorenzo 351 588 8355) – (Cristiano 339 781 8179)