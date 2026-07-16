Domenica al lago di Caccamo torna la manifestazione “Pagaie in festa”

Il Centro Canoe gestito da “Monti Azzurri Canoa Kayak Asd” – associazione presieduta dal settempedano Cristiano Leccesi – è pronto ad accogliere la terza edizione di “Pagaie in festa”, un evento divenuto ormai un punto di riferimento per gli amanti della natura, dello sport outdoor e della solidarietà. La manifestazione si terrà domenica 19 luglio sulle suggestive sponde del lago di Caccamo.

​L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Unione montana dei Monti Azzurri e dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Grottammare, nasce con l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce e la pratica degli sport acquatici, in un contesto ambientale di eccellenza (acque classificate di qualità eccellente da Arpa Marche).

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Il programma

La giornata inizierà alle ore 9.30 con il ritrovo per l’escursione in bicicletta intorno al lago (42 km), organizzata in collaborazione con Fiab – Amici della bicicletta di Ascoli Piceno, dedicata alla scoperta degli scorci più suggestivi del territorio.

​Dalle 9.30 alle 18.30, il cuore dell’evento si sposterà in acqua, dove sarà possibile mettersi alla prova con una vasta gamma di discipline nautiche, assistiti da istruttori qualificati e partner sportivi d’eccellenza, tra cui il Gruppo Kayak di Porto Sant’Elpidio, il Canoa Club Perugia, la Ternana Canottaggio, il Gruppo Remiero Adigetto di Villanova del Ghebbo e l’Usb Calypso Adventure di Padova.

Sarà possibile testare water bike, kayak, Sup, canoa canadese, canottaggio, canoa polinesiana e la voga alla veneta.

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Momenti speciali e impegno sociale

Il pomeriggio sarà arricchito da appuntamenti di grande valore.

Alle ore 16 dimostrazione di soccorso nautico con le unità cinofile a cura della Pegasus Odv di Porto Recanati. ​A seguire la presentazione della delegazione del “26° Palio del Pattino” memorial Maurizio Pignotti di Grottammare. Si tratta di una storica competizione remiera che rievoca e celebra la tradizione balneare della costa adriatica. La gara vede sfidarsi 10 rioni cittadini a bordo dei tradizionali “mosconi” (i pattini in legno) lungo un percorso di 5 miglia marine.

​Alle ore 17 seguiranno “Storie di sport” e un emozionante carosello in acqua con l’atleta Alessandro Gattafoni, testimonial del progetto “125 miglia per un respiro” a sostegno della Lega italiana contro la fibrosi cistica.

​L’evento rappresenta anche un importante momento di condivisione e raccolta fondi a sostegno del Centro Canoe Caccamo.

La pausa pranzo, prevista dalle 13 alle 14.30, sarà curata dal ristorante “La Cisterna” di Tolentino (prenotazione consigliata).

​“Pagaie in festa” è una grande sinergia di realtà del territorio e del volontariato, tra cui Croce rossa di Tolentino, Avis di 5 Comuni con sede a Caldarola, Aido, Admo e il Centro servizi per il volontariato. ​Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione:

montiazzurriasd.it

​info@montiazzurriasd.it

(Lorenzo 351 588 8355) – (Cristiano 339 781 8179)