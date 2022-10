Pubblichiamo di seguito una nota della Provincia di Macerata

“Dopo le diverse segnalazioni relative alla strada Apirese si precisa che i lavori effettuati nei mesi scorsi, lungo il ponte che si trova al km 3+400, sono stati progettati ed eseguiti dell’Anas nell’ambito di un intervento finanziato con i fondi sisma. I tecnici della Provincia erano a conoscenza di alcune problematiche emerse a seguito degli interventi e poi segnalate anche dai cittadini, perché si erano recati sul posto a verificare personalmente lo stato dei lavori e avevano poi informato Anas in qualità di soggetto esecutore degli stessi. Dopo un confronto, quindi, si è deciso provvedere a un intervento migliorativo, in particolare sul guardrail che verrà riposizionato in maniera più corretta per garantire una maggiore sicurezza dei veicoli in transito”.