Mercoledì 5 ottobre, alle ore 11.30, al Cineteatro Italia le classi quinte degli istituti superiori locali (Itts “Divini”, Ipsia “Ercole Rosa” e Istituto “Bambin Gesù”), incontreranno gli storici Isabella Insolvibile (PhD, ricercatrice e saggista, autrice di numerose pubblicazioni riguardanti la Seconda guerra mondiale e la Resistenza) e Matteo Petracci (PhD, ricercatore e autore di varie monografie nell’ambito della Storia contemporanea). Titolo e tema dell’incontro: Resistenza plurale e guerra partigiana: il Battaglione Mario e la lotta di Liberazione.

L’incontro è organizzato dalla locale sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio m.o.v.m.”, dall’Anpi provinciale di Macerata e dai Teatri di Sanseverino, nell’ambito delle celebrazioni per la consegna alla Città di San Severino Marche della Medaglia d’oro al valore civile per la Resistenza: un’occasione importante per far conoscere ai giovani la storia del multietnico “Battaglione Mario”, un caso unico nella storia della Resistenza italiana che ha avuto luogo proprio nella zona di San Severino.

Porteranno inoltre il loro saluto l’Amministrazione comunale, Lorenzo Marconi dell’Anpi provinciale e Donella Bellabarba, presidente della locale sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio”.