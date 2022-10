Si è svolto a San Severino l’annuale raduno degli ex allievi dell’Istituto Don Orione. L’iniziativa, promossa dall’omonima associazione, è stata ospitata dal chiostro di San Domenico, dal momento che la vecchia struttura orionina (in viale Mazzini) risulta ancora chiusa dopo il terremoto del 2016. All’assemblea, coordinata dal presidente Gilberto Sacchi, è intervenuta la vicesindaca Vanna Bianconi, che ha portato il saluto dell’amministrazione e dell’intera città. Dopo il convegno del mattino, con riflessioni e testimonianze, il gruppo di ex allievi – provenienti da diversi centri della regione – ha partecipato alla messa domenicale nell’adiacente chiesa di San Domenico e ha proseguito poi la giornata al ristorante “Due torri” per il tradizionale pranzo associativo. Nel corso della messa sono stati ricordati gli amici orionini scomparsi.