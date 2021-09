Tanti “racconti di scuola” nel libro “Compagni di banco” curato da Egidio Pacella

Nella nuova Aula magna dell’Istituto tecnico “Divini” è stato presentato l’ultimo libro curato da Egidio Pacella, “Compagni di banco. Racconti di scuola”. La presentazione è stato il primo evento della mini rassegna di fine estate dei Teatri di Sanseverino.

All’incontro, coordinato dal direttore artistico dei Teatri, Francesco Rapaccioni, erano presenti il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore alla Cultura Vanna Bianconi e un rappresentante del corpo docenti del “Divini”, il professor Roberto Gentili.

Il sindaco ha sottolineato quanto fosse importante la presentazione del libro proprio nella nuova Aula magna dell’Itts: un segnale positivo della ricostruzione dell’Istituto che sta procedendo.

Lo stesso Gentili ha voluto ribadire come si stia, pian piano, tornando alla normalità, dato che in quell’aula si è già tenuto il primo collegio docenti in presenza dall’inizio del Covid. Successivamente, Rapaccioni ha dialogato con l’ideatore-curatore della pubblicazione e con gli autori presenti fra il pubblico.

Egidio Pacella ha ringraziato tutti i collaboratori del testo: autori, le tante autrici (una forte presenza femminile di cui Pacella è molto soddisfatto), tutti coloro che hanno illustrato le storie della raccolta e chi ha corretto i testi. Un libro che nasce come seguito della “Pipinara”, il lavoro di Pacella del 2019, incentrato sui racconti dei giochi del passato.

“Compagni di banco” raccoglie tante e differenti memorie, ricordi, divertenti e non, del passato maturato tra quei banchi scolastici dove tutti siamo stati. Aneddoti capaci di farci capire quanto diversa fosse la scuola, il differente modo di insegnare e di valutare i ragazzi. Quegli insegnati a senso unico, rigidi nei confronti degli alunni, capaci di fare girare tra i banchi, con le finte orecchie da asino, chi non avesse studiato. Ma anche ricordi di docenti buoni e cortesi, tali da rimanere felicemente impressi, dopo decenni, nelle menti degli alunni ormai adulti.

“Compagni di banco” è un testo dove il passato e i ricordi più remoti, ed inaspettati, ritornano a vivere e, per chiunque voglia acquistarlo, il testo sarà reperibile nelle librerie cittadine.

S.G.