Educare e formare le nuove generazioni verso un nuovo modo di rapportarsi alla natura e all’ambiente è diventata una priorità. L’educazione alla sostenibilità è sempre più un tema centrale nella nostra società. Questa è il nuovo obiettivo che l’Itts “Divini” di San Severino si propone per il nuovo anno scolastico, così come riportato anche nel Ptof dell’Istituto. “Negli ultimi mesi le modifiche costituzionali introdotte dal governo – afferma il Dirigente scolastico, Sandro Luciani – indicano come la tutela dell’ambiente stia assumendo sempre più un ruolo fondamentale tra i princìpi dell’ordinamento italiano (revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione), coinvolgendo le istituzioni scolastiche in una nuova relazione tra comunità ed ambiente, con l’introduzione di nuovi percorsi educativi sui temi della transizione ecologica, complementari a quelli già previsti in tutti gli ordini di scuola dall’insegnamento di educazione civica”.

Proprio per questo l’Itts “Divini” si propone di accompagnare gli studenti in questo percorso, in un nuovo stile di vita, partecipando al programma Eco–Schools, promosso dalla Fee (Foundation for Environmental Education), un’organizzazione internazionale con sede in Danimarca che si pone come obiettivo la diffusione delle buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile. Con Eco-Schools i veri protagonisti sono gli studenti, sempre più consapevoli del proprio ruolo nella società, con attività didattiche che iniziano in classe ma coinvolgono la comunità locale, trasmettendo comportamenti eco-sostenibili in una crescente consapevolezza che i problemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico, all’interno di un’economia circolare.

Sabato 1 ottobre la prima importante iniziativa: i ragazzi della classe 2^E del Divini, accompagnati dalle docenti Virginia Brianzoni e Silvia Calcaterra, hanno partecipato, presso l’Istituto comprensivo Tacchi Venturi, all’evento “Puliamo il mondo” organizzato da Legambiente. Dopo una breve introduzione gli studenti, dotati di guanti e sacchetti, si sono dati subito da fare e, con entusiasmo e impegno, hanno raccolto i rifiuti per le strade di San Severino. Piccoli gesti che devono essere di esempio a tutti perché siamo convinti che le nuove generazioni, attraverso le buone pratiche a sostegno dell’ambiente, sono la vera risorsa per tingere di verde il nostro futuro.