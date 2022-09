L’ufficio Servizi sociali del Comune informa che è in pagamento il Contributo autonoma sistemazione di luglio. Complessivamente sono 394 le famiglie settempedane che percepiscono il Cas. L’ammontare dell’aiuto, che è destinato alle famiglie o ai singoli cittadini la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata, a seguito del terremoto del 2016, è pari a 290.286 euro.

Intanto resta fissata al 15 ottobre la scadenza per la presentazione della dichiarazione di persistenza dei requisiti per il mantenimento dello stesso Cas e delle forme assistenziali sisma, vale a dire Sae, Mapre e invenduto Erap.

All’indirizzo internet https://appsem.invitalia.it è attiva la piattaforma telematica attraverso la quale si può presentare la domanda.

Maggiori dettagli sul sito del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Fino al 15 ottobre l’ ufficio Servizi sociali del Comune osserverà un orario di apertura straordinaria al pubblico, proprio per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione, nei seguenti giorni ed orari:

– martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13,

– mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.

L’ufficio, che sarà a disposizione per chiarimenti ai numeri 0733-641304 – 641324 – 641305, ricorda infine agli interessati di aggiornare tempestivamente ogni variazione riguardante il proprio nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità o la revoca dell’inagibilità della propria abitazione, come pure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.