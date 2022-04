E’ nata a San Severino l’Associazione “Virgilio Puccitelli”

Si è tenuta il 12 aprile 2022 la prima assemblea dei soci per la costituzione della neonata Associazione “Virgilio Puccitelli” di San Severino. Una realtà, aperta alle collaborazioni con altre associazioni ed enti del territorio, intitolata a Virgilio Puccitelli, illustre personaggio settempedano, drammaturgo del Seicento italiano ed importante collaboratore e direttore artistico della corte di Varsavia.

L’associazione, nata da un’idea progettuale che pone al centro la cultura, la musica e il benessere delle persone, opererà sul territorio settempedano e non solo per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare il team intende promuovere la cultura, le sue forme espressive e le attitudini creative delle nuove generazioni. Sensibilizzare alla cultura con particolare riguardo anche all’aspetto musicale, in ambito sociale, educativo e scolastico. Promuovere il benessere delle persone, il riconoscimento dei diritti culturali, l’accesso universale alla conoscenza, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Favorire l’inclusione digitale, la cittadinanza attiva ed il protagonismo delle nuove generazioni nell’associazionismo.

«L’associazione “Virgilio Puccitelli” è un progetto che vede la luce in un periodo storico sicuramente complesso – afferma il presidente Riccardo Brandi -, rispetto al passato ci sono molte incertezze, ma con la mia squadra vogliamo credere e investire sul futuro ripartendo proprio dalle risorse del territorio, dalle bellezze che ci circondano e dal patrimonio artistico, culturale, ma anche umano, puntando soprattutto sulla valorizzazione delle velleità artistiche e creative delle nuove generazioni».

Per svolgere al meglio il compito affidatogli, il neo eletto presidente Riccardo Brandi ha cercato il supporto di professionisti del territorio che sapranno sicuramente arricchire l’operato dell’associazione attraverso le loro straordinarie competenze in ambito artistico, culturale, educativo ed organizzativo.

Il Consiglio direttivo, nominato durante l’assemblea costituente, è composto infatti dallo stesso presidente Riccardo Brandi (musicista e cantante diplomato al Conservatorio e alla scuola di interpreti di musica leggera del C.E.T. di Mogol, docente di informatica nella scuola secondaria e didatta specializzato nella propedeutica musicale per i bambini), dal vice presidente Mauro Mandozzi (cantante lirico diplomato al Conservatorio, da anni insegnante di canto e docente presso la scuola secondaria), dalla segretaria Claudia Antonelli (pianista, didatta della musica specializzata nelle pratiche di propedeutica musicale, drum circle e nel benessere delle persone attraverso la musica e la natura), dal tesoriere Cristina Marcucci (esperta di associazionismo, volontariato e già presidente dell’associazione Help Sos. Salute e Famiglia) e Giulia Brandi nel ruolo di consigliere organizzativo.

Il team, riunitosi per la prima volta, ha già iniziato a programmare alcune attività e a mettere in cantiere diversi progetti per il futuro, pronti per essere sviluppati e che verranno a breve comunicati e pubblicizzati.

L’associazione “Virgilio Puccitelli” è già proiettata al mondo della comunicazione digitale e dispone di un sito web, raggiungibile all’indirizzo www.puccitelli.altervista.org, e di pagine social su Facebook ed Instagram rintracciabili con il nome @ass.puccitelli.