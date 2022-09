“Il locale Circolo di Forza Italia esprime soddisfazione per la scelta adottata dal sindaco Piermattei e dalla sua maggioranza per aver rinnovato il contratto per la piscina comunale per altri 5 anni, in continuità con la delibera lungimirante adottata dalla maggioranza di centro-destra nel 2005”.

Inizia così la nota del coordinamento locale di Forza Italia all’indomani della seduta consiliare in cui è stata presa la decisione di proseguire il rapporto di collaborazione con l’impianto Blugallery di Taccoli che, come noto, è di proprietà privata.

“Nel Consiglio comunale di ieri, 28 settembre 2022, l’Amministrazione comunale, come previsto contrattualmente, dopo i primi 15 anni si trovava nelle condizioni di poter recedere dal contratto ovvero rinnovarlo per altri 5 anni – si legge nel comunicato stampa -. Il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Paolo Paoloni, anche in forza dei numerosi utenti e della funzione socio-sanitaria dell’impianto, hanno correttamente ritenuto di rinnovare il servizio natatorio per tutta la Città e per i territori limitrofi. La scelta adottata dà la possibilità a molti utenti di praticare uno sport salutare, completo ed estremamente educativo, al pari di altre discipline sportive singole e di gruppo. La dotazione di impianti della Città forse può essere migliorata o rinnovata, ma non cogliere questa grossa opportunità sarebbe stato lesivo e pregiudizievole per tutta la cittadinanza. La qualità della vita dei singoli e il benessere della collettività si misurano anche su queste cose e l’Amministrazione Piermattei, in questo caso, ha colto nel segno ed è riuscita – in continuità con il passato e al di fuori di schemi ideologici e di partito – a garantire con sapienza il servizio offerto dalla piscina comunale, unitamente al grande spirito di servizio della proprietà dell’impianto nella persona dell’imprenditore Silvano Lucentini. Occorre, tuttavia, rilevare che purtroppo non tutti hanno colto questa opportunità perdendo un’occasione importante per la Città”.