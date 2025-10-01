Ecco gli eletti in Consiglio, 6 arrivano dal Maceratese: 5 in maggioranza, uno all’opposizione

Per la riconfermata maggioranza di centrodestra nelle Marche, sotto la guida del presidente Francesco Acquaroli che ha ottenuto il 52,43% dei consensi, in Consiglio regionale entreranno dieci consiglieri per Fratelli d’Italia, tre per la Lega, tre per Forza Italia, uno ciascuno per Civici Marche, per “I marchigiani per Acquaroli” e per l’Unione di Centro.

Per l’opposizione di centrosinistra, capeggiata da Matteo Ricci il quale si è fermato al 44,44% di voti, entreranno sei consiglieri del Partito democratico, due della Civica Ricci presidente e uno ciascuno di Alleanza Verdi Sinistra e M5s.

L’unica incognita riguarda il seggio al Progetto Marche Vive che eleggerebbe un proprio candidato se Ricci rinunciasse a entrare nell’Assemblea legislativa restando europarlamentare. Il candidato presidente sconfitto, infatti, entra di diritto in Consiglio al posto del candidato della lista che nella coalizione ha ottenuto l’ultimo dei potenziali eletti.

Per Fratelli d’Italia i consiglieri sono Francesco Baldelli e Nicola Barbieri (che nel Pesarese ha superato al fotofinish per 26 preferenze Nicola Baiocchi; Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia; Silvia Luconi e Pierpaolo Borroni (Macerata); Andrea Putzu; Francesca Pantaleoni, Andrea Cardilli. Per Forza Italia entrano Tiziano Consoli, Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (Macerata). Per la Lega Enrico Rossi, Renzo Marinelli (Macerata) e Andrea Maria Antonini. Gli altri consiglieri di maggioranza sono Paolo Calcinaro (mister preferenze con 9.311 voti, nel Fermano, con I Marchigiani per Acquaroli), Giacomo Rossi (Civici Marche nel Pesarese), Luca Marconi (Udc a Macerata).

Non ce l’ha fatta, dunque, il settempedano Jacopo Orlandani (Civici Marche) che in provincia di Macerata ha superato comunque le 1.500 preferenze. Ma a questo tema dedicheremo un altro articolo.

Per quanto riguarda le opposizioni il Partito Democratico elegge Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi, Enrico Piergallini, Fabrizio Cesetti, Leonardo Catena (Macerata), Micaela Vitri.

La Civica Ricci Presidente porta in Consiglio Antonio Mastrovincenzo e Massimo Seri.

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato da Marta Ruggeri, mentre Alleanza Verdi Sinistra avrà Andrea Nobili