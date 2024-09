Completa il suo primo “Ironman” e al traguardo chiede alla fidanzata di sposarlo

Completa il suo primo “Ironman” e sulla linea del traguardo – di fronte a centinaia di spettatori – chiede alla sua fidanzata di sposarlo consegnandole l’anello della promessa nuziale.

E’ successo a Cervia al termine della gara “Iroman Italy Emilia-Romagna 2024” e i protagonisti della dolce storia d’amore sono Vladimir Volkov, 25enne di origini ucraine, giunto a San Severino in tenera età, e Deborah Mottola, 24 anni, settempedana, di professione insegnante. Da un anno vivono nel bergamasco per ragioni lavorative, ma qui ci sono i loro familiari e il desiderio è quello di tornare presto a casa.

Nel frattempo Vladimir, appassionato di sport, si sta cimentando nella disciplina dell’Ironman che, come noto, prevede il nuoto, la corsa e la bici su distanze ragguardevoli. L’appuntamento di Cervia, cui hanno partecipato oltre 2 mila atleti italiani e stranieri, rappresentava per lui il debutto in una gara ufficiale e tanta è stata la soddisfazione di aver completato tutte e tre le prove che sul “tappeto rosso” dell’arrivo non ha esitato a compiere il gesto più bello nei confronti della sua prima tifosa, Deborah, la quale è rimasta sbalordita scoppiando in un pianto di gioiose lacrime.

Ovviamente il risultato agonistico è passato in secondo piano e l’idea dei “fiori d’arancio” ha reso davvero raggiante quella giornata di Vladimir e Deborah che si era aperta con una meravigliosa alba, un cielo limpido e un mare calmo sul litorale di Cervia.