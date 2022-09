Si avvicina la data delle elezioni politiche, fissate per domenica 25 settembre. In vista di questo appuntamento i candidati proseguono il loro viaggio sul territorio per presentare liste e programma elettorale. Così, martedì 20 settembre, alle ore 21, arrivano a San Severino i candidati del centrosinistra per un incontro pubblico nella sala Aleandri del teatro Feronia.

Si tratta di Mirella Gattari, candidata al Senato nel collegio uninominale, già presidente regionale della Confederazione italiana agricoltura; di Fulvio Esposito, candidato alla Camera nel collegio uninominale, ex rettore dell’università di Camerino; Irene Manzi, capolista nel collegio proporzionale alla Camera, responsabile nazional del Pd settore scuola.

Come già specificato, per par condicio pubblichiamo gli eventi settempedani di tutte le forze politiche in corsa per le Elezioni politiche del 25 settembre. Comunicate al Settempedano le iniziative in programma, grazie!