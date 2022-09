Il debutto casalingo in stagione conferma come il Serralta sia già in un ottimo stato di forma e che l’inizio delle gare ufficiali, nello specifico la Coppa Marche, sia stato positivo. Dopo il pareggio ottenuto in trasferta nel primo turno, i gialloblù ottengono alla prima al Palas Ciarapica un successo confortante e che fa ben sperare in vista dell’imminente avvio del campionato. Il cammino in Coppa ora sembra spianato e non resta che fare un risultato positivo a Campiglione (3 ottobre) per ottenere il pass per la seconda fase del torneo (in caso di vittoria primo posto e sfida secca in casa; in caso di pareggio è certa la qualificazione). Il match contro la Nuova Ottrano non inizia al meglio dato che i filottranesi al 17’ si portano avanti con Iuga, ma il Serralta reagisce e lo fa trascinato da capitan Dialuce che trova il pari al minuto 28. La partita poi si decide a metà ripresa quando Guilherme trova il guizzo giusto per il vantaggio che resisterà fino al termine grazie anche a Vignati che diventa protagonista nel finale con alcuni interventi degni di nota che servono per mantenere il prezioso minimo vantaggio. Finisce quindi 2-1, punteggio che regala ai ragazzi di Marrocchi un successo meritato, importante e che genera il giusto entusiasmo per il prosieguo di stagione che a breve entrerà nel vivo con l’avvio della serie C2 previsto per venerdì 23 settembre con la sfida interna contro l’Avenale (ore 22).

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Gori, Da Silva, Piccinini, Dialuce, Paciaroni, Liuti, Pizzichini, Bami, Guilherme, Gouveia. All. Marrocchi

Roberto Pellegrino