Calcetto: il Serralta stende il Sambucheto con un netto 6-1

Partenza con il piede giusto per il Serralta calcio a cinque che nell’esordio stagionale, quello in Coppa Marche, supera nettamente e meritatamente il Sambucheto. La prima trasferta dell’anno va nel modo migliore per i gialloblù del neo tecnico Falsetti che, alla prima prova “vera” del campo dopo le fatiche della preparazione, rispondono presente con una prova convincente che fa ben sperare per gli impegni in campionato (serie C2 girone B al via a fine mese). Sugli scudi Bonci, autore di una tripletta, Pellegrini, doppietta e Moscoloni, gol al debutto assoluto. Per onestà bisogna sottolineare che i locali si sono presentati rimaneggiati (out il portiere Giulianelli e, soprattutto, il bomber Del Curatolo), ma questo non toglie nulla ai meriti di un Serralta positivo che ha saputo legittimare il largo successo con un buon gioco e con un match nel complesso positivo.

La cronaca

La prima gara ufficiale della stagione del calcio a cinque si apre con l’andata del turno inaugurale di Coppa Marche e il Serralta esordisce sul campo del Sambucheto. Partono meglio i locali, ma ben presto i settempedani vengono fuori con alcune azioni pregevoli. Al 13’ i gialloblù passano con Paciaroni, bravo a mettere dentro con un tiro di punta. Passa un minuto ed ecco il raddoppio con Bonci che finalizza una bella trama iniziando il suo show. Al minuto 18 da una parata di Vignati parte il contropiede che conduce al gol di Bonci. Ancora Bonci protagonista al 23’ quando, dopo aver rubato palla, firma il tris personale con una precisa “puntata”. Poco prima dell’intervallo due legni, uno per parte: prima Bardho per gli ospiti, poi Ilardi per il Sambucheto. Lo stesso giocatore di casa colpisce la traversa in avvio di ripresa, imitato da Bardho che vede il palo respingere la sua conclusione dopo che il portiere aveva detto di no a Nardi. Al 13’ bella combinazione Bonci, Nardi, Bonci con quest’ultimo che fa centro. La rete del Sambucheto, sarà quella della bandiera, è firmata da Fuselli in diagonale. Al 17’ c’è soddisfazione per Moscoloni che bagna il debutto assoluto con la maglia gialloblù con la rete del 6-1. Il finale di partita è senza storia con il Serralta che gioca tranquillo controllando senza problemi i tentativi locali che devono subire anche il settimo gol autore Pellegrini che finalizza al meglio un veloce contropiede. Match che si chiude qui e passaggio del turno ipotecato da parte del Serralta che giocherà il ritorno venerdì 24 al palas Ciarapica(ore 22) con ingresso consentito con mascherina e solo ai possessori di green pass.

SERRALTA: Vignati, Paciaroni, Cicconi, Bardho, Dialuce, Bonci, Gashi, Nardi, Pellegrini, Moscoloni, Cardorani, Malandra. All. Falsetti

RP