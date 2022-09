Il Comune ha sottoscritto un accodo di partenariato con l’Unione montana di San Severino per assunzioni di personale a tempo determinato come previsto da specifico decreto del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 con particolare, anche se non esclusivo riferimento, alle attività attuative degli interventi previsti dal piano complementare al Pnrr per il terremoto. Al riguardo sono state individuate specifiche unità di personale assegnate formalmente ai Comuni per le esigenze delle centrali uniche di committenza e delle stazioni uniche appaltanti.