Ufficio postale: le pensioni di dicembre pagate in anticipo

Viste le disposizioni adottate per contenere e gestire l’emergenza sanitaria da Covid19, in base alle specifiche ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, la società Poste italiane ha comunicato che, come già avvenuto nei mesi scorsi, procederà anche per il mese di dicembre all’erogazione anticipata delle pensioni che avverrà a far data dal 25 novembre e fino al 1 dicembre.

In particolare il calendario sarà il seguente:

i cognomi dalla A alla B giovedì 26 novembre;

dalla C alla D venerdì 26 novembre;

dalla E alla K sabato mattina 27 novembre;

dalla L alla O lunedì 29 novembre;

dalla P alla R martedì 30 novembre;

dalla S alla Z mercoledì 1 dicembre.

Gli utenti sono invitati ad indossare la mascherina protettiva, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.