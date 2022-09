Martedì 20 settembre torna il progetto regionale “Salute in cammino” a San Severino. Si tratta di una camminata organizzata dalle Acli Marche finalizzata a promuovere stili di vita corretti e a invitare i cittadini a praticare attività fisica che è un vero e proprio farmaco naturale. Ma serve anche per conoscere meglio le ricchezze artistiche, culturali e naturalistiche del territorio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Acli della provincia di Macerata, con la Pro loco di San Severino e l’associazione Scacchi La Torre Smeducci. Il ritrovo dei partecipanti, con auto, è previsto alle 9.30 nella piazzetta davanti al campo sportivo di San Severino. A seguire sarà attraversato un percorso che toccherà il castello di Elcito e poi Canfaito. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 3404646801. Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida delle Acli a livello nazionale di contenimento al Covid 19.