Buona la prima per quanto concerne la ripartenza sui banchi di scuola all’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi. Alcuni dettagli sono ancora da definire, ma il dirigente scolastico reggente, il prof Sandro Luciani, è soddisfatto: «Nonostante il numero decrescente della popolazione scolastica locale dovuto al calo delle nascite, i numeri del Tacchi Venturi restano sostanzialmente invariati – analizza Luciani – in quanto abbiamo accolto diversi nuovi alunni di nazionalità ucraina, a causa del ben noto conflitto, e afgani. Il totale degli alunni in tutto il Comprensivo resta intorno alle 1.100 unità, suddivisi nei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria».

La disamina del preside passa al particolare: «Alla Secondaria siamo in assetto completo, avendo l’Ufficio scolastico regionale attivato la quinta classe prima. La sezione con lingua straniera spagnolo (in abbinamento allo studio dell’inglese, ndr) è al completo. Abbiamo poi la sezione con l’inglese potenziato e le altre con la doppia lingua inglese-francese, inclusa la sezione del musicale. Per quanto concerne la Primaria, anche a seguito delle richieste delle famiglie, abbiamo trasformato una prima classe da tempo ordinario a tempo pieno, cosicché contiamo tre sezioni a tempo pieno e una a tempo ordinario tra la sede provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro e il Tacchi Venturi, oltre alla sezione di Cesolo. In totale contiamo 25 classi di scuola Primaria, oltre alle 15 di Secondaria, mentre sono 12 le sezioni dell’Infanzia ospitate anche negli altri plessi Gentili e Virgilio. Dove le aule mensa sono anguste, si resta a mangiare nell’aula di classe. Per quanto concerne il personale docente, a parte qualche insegnante ancora da nominare, siamo quasi a pieno regime».

Il tallone d’Achille resta il personale Ata. «Abbiamo qualche unità in meno rispetto allo scorso anno pur restando in emergenza post terremoto, cosicché sarebbe utile poter contare su qualche collaboratore scolastico in più, ma non ci lamentiamo».

Stamattina alle 8 a salutare i ragazzi che tornavano sui banchi di scuola al Tacchi Venturi è intervenuta anche Rosa Piermattei, sindaco della nostra città, di cui riportiamo sotto il saluto agli alunni.

Lu.Mus.

“Quella che tutti voi, che tutti noi – dice il sindaco -, abbiamo davanti è una sfida. Una sfida che torniamo ad affrontare finalmente in presenza. Questi anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, siamo stati lontani gli uni dagli altri, siamo stati lontani dalle aule e questo è stato vissuto da noi tutti con dolore ovviamente ma era un sacrificio inevitabile. Non possiamo ancora abbassare la guardia, è per questo che vi invito a fare ancora molta attenzione perché non siamo fuori dal pericolo. Mi sembra doveroso rivolgere un saluto anche ai genitori che affidano i propri figli alla scuola perché si prenda cura della loro crescita non solo dal punto di vista delle conoscenze ma anche dell’educazione e delle relazioni. E’ qui che si formano i nostri ragazzi, è negli insegnanti che i genitori ripongono le loro grandi speranze. Sono certa che non verranno delusi. A voi tutti, ragazze e ragazze, chiedo di essere rispettosi, leali e onesti. Pensate alla vostra crescita, agite di conseguenza, fatelo per voi. Sfruttate questa occasione perché è davvero un’occasione unica. Voi siete il nostro capitale umano, un capitale fatto di tante unicità, un capitale necessario a una vera crescita per la nostra città e per la nostra Italia. Sognate, vivete di speranze, affrontate le preoccupazioni condividendole con i vostri compagni per superarle con più facilità. E poi fate tesoro di tutto ciò che vi circonda: partecipate alla vita scolastica con gioia, impegno ed interesse per maturare. A questo dovete mirare. Seguite questa bussola straordinaria per trovare la vostra direzione”.