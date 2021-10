Calcetto, primo urrà del Serralta: battuto 3-2 il Borgorosso

Festeggia la prima vittoria in campionato il Serralta che batte nell’atteso derby il Borgorosso Tolentino. Finisce 3-2 per i gialloblù che offrono una bella prestazione imponendosi con pieno merito grazie ad una condotta di gara esemplare che ha trovato la miglior espressione nella parte iniziale della ripresa quando i ragazzi di Falsetti sono stati bravi e decisi a chiudere i conti. Match combattuto e con buoni spunti tecnici oltre che a forti tinte agonistiche che ha visto il gruppo settempedano rispondere al meglio come atteggiamento e concentrazione. Molto bene Bardho e Nardi, autori delle reti, oltre che Vignati che ha difeso al meglio la propria porta. Da annotare la presenza di un folto pubblico che non ha voluto saltare l’appuntamento con questa sentita sfida. Prossimo turno trasferta a Sarnano (venerdì 29 ore 21.30).

La cronaca

Appuntamento importante al palas “Ciarapica” per il Serralta che deve e vuole centrare i primi tre punti del torneo. Avversario il Borgorosso Tolentino e dunque c’è aria di derby. Pronti via e Nunzisi rende pericoloso per gli ospiti con un tocco al volo che termina largo. Entra in scena per il Serralta Pellegrini: sinistro che impegna Pistacchi alla parata in due tempi, destro che Pistacchi devia e, infine, il recupero palla e il passaggio per Bardho che con un preciso rasoterra mette in porta per il vantaggio dei locali. Nunzi cerca la replica immediata, ma Vignati lo stoppa. Lo stesso numero 10 del Borgorosso tenta di trovare la porta su punizione, ma Ciriaco è pronto a rinviare nei pressi della linea. Entra in campo Issa ed è subito pericoloso con un rasoterra che esce di poco. Lo stesso Issa è l’autore del pareggio dei tolentinati. Scatto sulla linea laterale destra e destro incrociato vincente. Nardi chiama alla parata il portiere ospite e subito dopo è il giovane Pagliari a colpire il legno con un rasoterra di sinistro. L’altro giovanissimo del Borgorosso, il classe 2004 Grillo, sguscia bene in area e poi con un tiro in scivolata mette sull’esterno della rete. Prima del riposo doppio intervento di Vignati: volo a deviare un piazzato di Nunzi e deviazione su Corvini. L’inizio di ripresa vede un Serralta più deciso che prende l’iniziativa mettendo in difficoltà i rivali. Nardi ci prova ripetutamente e per due volte sfiora il bersaglio con due azioni personali che non hanno fortuna. Il bomber del Serralta, però, avrà modo di rifarsi più tardi. Bardho chiama alla parta l’estremo avversario e poi al minuto 15 si prende la scena Nardi: difesa della palla ottima, finta a saltare il difensore, movimento verso sinistra e gran destro in diagonale. Tutto molto bello e applausi per il numero 13 che porta il Serralta sul 2-1. Nardi è scatenato e impegna Pistacchi con un sinistro da pochi passi. Locali in controllo, ma al 19’ rischiano grosso. Schema su calcio piazzato eseguito da Nunzi che serve Pagliari che è solo davanti alla porta ma la girata è alta. L’errore costa caro al Borgorosso che subisce il 3-1. Bellissimo scambio tra Pellegrini e Bardho con quest’ultimo che da avanza e poi piazza il pallone sotto le gambe del portiere. Tripudio sugli spalti e vittoria ipotecata. A questo punto sale in cattedra Vignati che conserva il prezioso doppio vantaggio: due prodezze in rapida successione, puntuale uscita sui piedi di Pagliari e altra chiusura fuori dai pali con i piedi. Il break del Serralta è affidato a Moscoloni che tocca lateralmente per Ciriaco che spara in corsa centrando la traversa. Nel finale il Borgorosso tenta il tutto per tutto richiamando fuori il portiere per avere un giocatore in più di manovra, ma gli ospiti non si rendono particolarmente pericolosi, anche perché i gialloblù sono attenti e ben chiusi con Ciriaco ottimo nel dirigere la difesa. In contropide Pellegrini manca di poco il bersaglio, mentre in pieno recupero arriva il gol di Pagliari che spinge in porta da pochi passi un assist preciso di Nunzi. Non c’è più tempo per rimettere in discussione un match che finisce 3-2 per il Serralta che può così incamerare i primi tre punti della stagione.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Pellegrini, Bardho, Nardi, Dialuce, Moscoloni, Malandra, Gashi, Paciaroni, Bonci, Bami. All. Falsetti

RP